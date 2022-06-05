青瓜營養｜熱量超低96%水分助減肥　清暑通便降血壓切忌這樣煮！

夏天盛產的青瓜，營養價值豐富，尤其水分含量極高、熱量相當低、口感清爽。



具有開胃消暑解熱的功效，很適合在食慾差的炎炎夏日裡食用。

▼青瓜營養（按圖👇👇👇）

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消暑解渴降血壓 不宜煲湯高溫烹調

台灣台安醫院營養師劉怡里表示，青瓜的營養豐富，水分很多佔了96%，熱量相當低，每100克的熱量只有13大卡，並含有膳食纖維，因此，青瓜也是減肥很好用的食材之一，吃了會有飽足感外，還可以消暑解渴，並且幫助排便。

青瓜鉀含量不低，也含有維他命A、B雜、C、E、β-胡蘿蔔素及礦物質鉀、鈣等營養素，劉怡里指出，由於青瓜不適合高溫烹調，不會用於煮湯，加上青瓜有特殊的香氣，因此，青瓜很適合打蔬果汁，尤其夏天很多人會食慾不振，多吃青瓜可以清暑開胃，具有降低血壓及膽固醇的作用，也有利於心血管及眼睛的保養。

青瓜是水分多、有飽足感的蔬菜，劉怡里強調，夏天多吃青瓜，可以補水止渴，若要減肥的人，建議將青瓜汆燙後再食用，也可以製成溫沙律吃。此外，青瓜大多屬於「配角」菜色，適合與肉類搭配快炒成一道熱食。

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