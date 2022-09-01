台藝人余苑綺直腸癌離世　營養師推番薯葉15種高纖食物助防大腸癌

台灣藝人余苑綺因罹患直腸癌而不幸逝世，享年39歲。腸胃健康也成為民眾關心的議題。台灣營養師余朱青近日在Facebook貼文，推薦15種富含膳食纖維的食物，也教民眾如何預防大腸癌。



余朱青指出，不良飲食習慣及生活習慣是大腸癌的發生主因之一。她建議，可以多攝取像是番薯葉、椰菜花、茄子與紅蘿蔔等膳食纖維含量較多的新鮮蔬果，避免攝取加工食品、高糖及低纖維的製品，也盡量避免高脂肪的紅肉及燒烤食物。她表示，膳食纖維可以促進排便，幫助腸道蠕動、也降低食物停留腸道過久引發不好變質的機率，並有助於降低發炎反應及預防大腸癌。

15種富含膳食纖維食物（按圖 👇👇👇）

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余朱青也呼籲 「改善不好的飲食及生活習慣，才能讓我們能遠離罹癌的風險。」除了飲食習慣外，還要改變不良的生活習慣。她提醒，像是維持正常體重，還有保持固定的運動習慣，飲酒也要適量，盡量避免吸煙，該睡覺就該睡覺，不要熬夜。

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余朱青表示，大腸癌有些常見的症狀平時可以留意，像是大便習慣改變，便血、貧血、腹脹、體重減輕與腹部腫塊等。因為早期大腸癌幾乎完全沒有症狀，所以如果有家族病史或以上症狀，就要及早就診檢查及定時篩檢。

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