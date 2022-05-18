增免疫力｜紅蘿蔔鳳梨汁保護口腔眼鼻黏膜　加幾滴油2招更吸收

面對來勢洶洶疫情，不少人還是心慌慌，希望能抵擋病毒入侵，避免染疫。



台灣營養師許育禎特別傳授，每日1杯防疫飲品「紅蘿蔔鳳梨汁」維持免疫力，保護黏膜健康。

紅蘿蔔鳳梨汁營養（點圖）

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台灣營養師許育禎指出，紅蘿蔔鳳梨汁食材有紅蘿蔔120g、鳳梨120g、開水150c.c.。將紅蘿蔔洗淨削皮切塊，鳳梨也切塊後一起放入果汁機中加入開水打勻。許補充，飲品完成後，不須過篩，這樣喝才能吃進纖維質！由於飲品甜度剛好，也不用再加糖，且鳳梨也可蓋掉紅蘿蔔不討喜的味道。

許育禎說明，最近是鳳梨季節，鳳梨中有幫助蛋白質消化的鳳梨酵素，飯後吃鳳梨可以幫助消化。另外，鳳梨和紅蘿蔔含有β-胡蘿蔔素，常見於黃色蔬果當中，β-胡蘿蔔素可以在人體中轉換成維他命A，而維他命A可以幫助上皮黏膜組織生成，維持皮膚、口腔、鼻子、肺部、腸胃、眼睛黏膜健康，抵擋外來病菌入侵，成為免疫的一大防線！

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許育禎也提醒，β-胡蘿蔔素是脂溶性維他命，必須要有油脂才能吸收，建議飯後食用，或者在蔬果汁當中滴入幾滴油也可以，也可以在飲用之前吃一點堅果補充油脂，β-胡蘿蔔才能有效吸收！

但也別以為對身體好就可以猛喝，民眾應注意均衡飲食概念，每天喝一杯紅蘿蔔鳳梨汁即可！許補充，由於β-胡蘿蔔素食用過量，色素會沉澱在皮膚上，使皮膚變黃，因此建議適量喝就好，若皮膚變黃只要暫停補充就可以恢復，不必太過擔心。

許育禎說，由於紅蘿蔔鳳梨汁當中鉀離子含量過高，洗腎患者和腎臟病患不宜食用，另外，糖尿病患者也建議不要在飯後食用，以免血糖上升過高，可在兩餐中間飲用，配合一些油脂補充。

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