減肥｜韓星允兒4321運動法瘦身！營養師推薦配4款食物加倍燃脂
撰文：健康2.0
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韓星允兒透露，保持好身材的祕訣就是靠「4321運動法」，體重始終維持47公斤。台灣營養師高敏敏加碼4食物，幫助提升燃脂效果，讓減肥事半功倍。
4321運動法 每天10分鐘瘦身運動
高敏敏指出，「4321運動法」是指每天動動身體10分鐘，就可以保持好身材：
- 4分鐘揮拳運動：高強度有氧運動、兩臂輪流揮拳，塑造全身曲線。
- 3分鐘深蹲運動：肌力訓練、深蹲，雕塑完美大腿。
- 2分鐘抬膝運動：中低強度運動、抬膝運動，促進血液循環、提升心肺功能。
- 1分鐘踏步運動：原地踏步、伸展，幫助放鬆肌肉。
4種燃脂食物 減肥事半功倍（按圖了解 👇👇👇）
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高敏敏表示，俗話說「3分運動、7分飲食」，運動搭配燃脂食物，讓減肥事半功倍，瘦身更能達到最理想的效果：
1. 綠茶咖啡
咖啡及綠茶中都含有咖啡因，再加上綠茶中的兒茶素，都能幫助燃燒力UP。
2. 青瓜
青瓜的含水量高，可以幫助水分及鈉代謝。
3. 黑胡椒
黑胡椒中含有胡椒鹼，能幫助抑制脂肪合成、促進燃脂。
4. 燕麥片
維他命B及膳食纖維，可以幫助全身機能代謝。
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4種人別隨意減肥
高敏敏提醒，網路流傳許多減肥飲食法，最好先清楚了解自己適不適合，但4種人千萬不要隨意嘗試：
1. 高血糖、糖尿病患者：易血糖過低、暈眩。
2. 懷孕、哺乳媽：需要充足營養，宜少量多餐、不適合空腹太久。
3. 飲食失調疾病者：暴食症、厭食症患者首重先恢復正常飲食。
4. 青少年、成長中孩童：此時期需要充足均衡的營養。
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