防脫髮食物｜洋葱青瓜護毛孔免感染　奇異果潤色澤7種蔬果助生髮

要保持頭髮健康和潤澤方面，除了外在要保養之外，還有攝取蔬菜和水果會更好！蔬菜和水果含有各種頭髮所需的營養，幫助頭髮生長、保護毛孔和防止脱髮。



到底有哪些對頭髮好的蔬果是你必需要吃的呢？如果你注重你的頭髮就要了解啦！

對頭髮好的蔬菜水果（按圖了解👇👇👇）

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奇異果

雖然沒有確鑿的證據證明維他命C是對頭髮生長有直接的幫助，但維他命作為抗氧化物質是可以保護毛孔和對頭髮的生長有幫助。奇異果含有黃酮和胡蘿蔔素等其他抗氧化物，尤其是含有銅的成分是可以幫助維持頭髮的顏色。

蒜

蒜具有強力的抗菌和抗真菌的效果，脱髮也是由於皮膚或毛孔有感染所以才會有這樣的情況。你可以塗上蒜汁，有助於減少感染的效果。蒜還含有大量的無機硒，是對頭髮健康很好的。

士多啤梨

士多啤梨含有豐富的維他命C，如前面所提到的，維他命C作為抗氧化劑，可以幫助提升免疫系統和保護毛孔。它還含有類黃酮和花青素，這些成分都是有幫助保持頭髮的顏色。

青瓜

青瓜含有維他命C、錳、β-胡蘿蔔素等抗氧化的營養成分，還有多種的類黃酮可以保護毛孔的效果。另外二氧化矽的成分也很豐富，對幫助頭髮生長有效果。

紅蘿蔔

頭髮最需要的維他命和生物素，胡蘿蔔都有，100克的紅蘿蔔中含有每天攝取維他命20%的建議量。另外，紅蘿蔔含有豐富的抗氧化物質和β-胡蘿蔔素。 β-胡蘿蔔素也就是在體內轉換為維他命A，是維持免疫系統均衡所必需要的營養素。

菠菜

菠菜含有豐富的鐵，如果鐵質不足的話就會變成慢性休止期脱髮的脱髮症狀，尤其是多發於女性。另外，菠菜還含有維他命C和K、葉酸、錳、鎂和銅等含有大量礦物質和維他命。

洋葱

洋葱含有的維他命也有幫助頭髮的生長，也有銅的成分維持頭髮的顏色。洋葱中還含有名叫角蛋白的抗氧化物質，它可以幫助去除或管理皮膚和毛孔的感染。

如果你注重你的頭髮，除了用護膚品來護膚頭髮之外就是要靠食物來保養啦！而且以上的食物也很容易取得，隨時都可以吃得到！

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