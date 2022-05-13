吸脂食物｜營養師盤點15種油切蔬菜排名 金菇第3但熱量是青瓜3倍
你只靠喝綠茶油切嗎？台灣營養師高敏敏公布「油切蔬菜排行榜」，油切效果更加強大，建議將高纖油切蔬菜食材加入飲食菜單，輕鬆甩油、不發胖。
高敏敏指出，喝綠茶的確可以幫助代謝、減少脂肪堆積，對於降膽固醇等也有很好的效果，但在大魚大肉的餐後，單要靠一杯綠茶油切，只能說算事後補救；如果餐中搭配油切蔬菜，一樣可以油切，且效油切果更大。
油切蔬菜排行榜（按圖）
1. 黑豆芽
熱量60kcal，膳食纖維4.9g。
2. 紫椰菜花
熱量33kcal，膳食纖維3.9g。
3. 金針菇
熱量33kcal，膳食纖維2.3g。
4. 香菇
熱量31kcal，膳食纖維3.8g。
5. 黃豆芽
熱量29kcal，膳食纖維2.7g。
6. 黃秋葵
熱量28kcal，膳食纖維3.7g。
7. 粟米筍
熱量26kcal，膳食纖維2.6g。
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8. 黑木耳
熱量24kcal，膳食纖維7.4g。
9. 西蘭花
熱量23kcal，膳食纖維3.1g。
10. 山苦瓜
熱量22kcal，膳食纖維4.1g。
11. 綠豆芽
熱量21kcal，膳食纖維1.3g。
12. 山蘇菜
熱量20kcal，膳食纖維3.3g。
13. 椰菜花
熱量19kcal，膳食纖維2g。
14. 海帶
熱量14kcal，膳食纖維2.8g。
15. 青瓜
熱量11kcal，膳食纖維1.3g。
豆芽家族 減重、吸脂好幫手
高敏敏舉例，綠白椰菜花富含各種營養成分，其中膳食纖維幫助腸道順暢、礦物質鉀更可以利尿代謝；而豆芽家族如黃豆芽、綠豆芽、黑豆芽，更是平價卻超營養的料理，對減重者來說，更是可以達到消化道「吸脂」作用。
至於涼拌的好夥伴，如木耳、粟米筍，也是低卡高纖的好食材，很多上班族帶便當，帶綠色蔬菜不方便時，木耳及粟米筍就很不錯。
高敏敏也提醒，除了了解食材特性，更可以從烹調方式下手，像是用蒸、煮代替油炸，並搭配適時運動，相信油切絕不是難事。
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