吸脂食物｜營養師盤點15種油切蔬菜排名　金菇第3但熱量是青瓜3倍

你只靠喝綠茶油切嗎？台灣營養師高敏敏公布「油切蔬菜排行榜」，油切效果更加強大，建議將高纖油切蔬菜食材加入飲食菜單，輕鬆甩油、不發胖。



高敏敏指出，喝綠茶的確可以幫助代謝、減少脂肪堆積，對於降膽固醇等也有很好的效果，但在大魚大肉的餐後，單要靠一杯綠茶油切，只能說算事後補救；如果餐中搭配油切蔬菜，一樣可以油切，且效油切果更大。

油切蔬菜排行榜（按圖）

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1. 黑豆芽

熱量60kcal，膳食纖維4.9g。

2. 紫椰菜花

熱量33kcal，膳食纖維3.9g。

3. 金針菇

熱量33kcal，膳食纖維2.3g。

4. 香菇

熱量31kcal，膳食纖維3.8g。

5. 黃豆芽

熱量29kcal，膳食纖維2.7g。

6. 黃秋葵

熱量28kcal，膳食纖維3.7g。

7. 粟米筍

熱量26kcal，膳食纖維2.6g。

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+ 4

8. 黑木耳

熱量24kcal，膳食纖維7.4g。

9. 西蘭花

熱量23kcal，膳食纖維3.1g。

10. 山苦瓜

熱量22kcal，膳食纖維4.1g。

11. 綠豆芽

熱量21kcal，膳食纖維1.3g。

12. 山蘇菜

熱量20kcal，膳食纖維3.3g。

13. 椰菜花

熱量19kcal，膳食纖維2g。

14. 海帶

熱量14kcal，膳食纖維2.8g。

15. 青瓜

熱量11kcal，膳食纖維1.3g。

豆芽家族 減重、吸脂好幫手

高敏敏舉例，綠白椰菜花富含各種營養成分，其中膳食纖維幫助腸道順暢、礦物質鉀更可以利尿代謝；而豆芽家族如黃豆芽、綠豆芽、黑豆芽，更是平價卻超營養的料理，對減重者來說，更是可以達到消化道「吸脂」作用。

至於涼拌的好夥伴，如木耳、粟米筍，也是低卡高纖的好食材，很多上班族帶便當，帶綠色蔬菜不方便時，木耳及粟米筍就很不錯。

高敏敏也提醒，除了了解食材特性，更可以從烹調方式下手，像是用蒸、煮代替油炸，並搭配適時運動，相信油切絕不是難事。

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