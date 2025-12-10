豉油王炒麵食譜｜做法簡單15分鐘完成、爽口彈牙快炒港式美食

香港的炒麵－豉油王炒麵食譜，做法簡單，抵食又飽，確是窮人恩物。粥舖、小食檔、茶餐廳和大牌檔內常找到它的蹤影。15分鐘上碟，食材煮法極之簡單，主要以豉油調味，淺白地以豉油王炒麵美其名字。攝錄︰張芷澄、李思敏剪接：馮嘉雯



豉油王炒麵一般做法？用咩麵？

豉油王炒麵的一般做法先爆香韭黃及銀芽，爆洋蔥，下麵，加入醬料成「豉油王」，由於不會加入肉類，因此是一道五辛素菜。麵可用鹼水麵、蛋麵或蝦子麵，鹼水麵彈牙，蛋麵有蛋香，蝦子麵有鹹香。灼熟麵至八分，炒麵利用筷子不斷「炒鬆」麵條，令表面夠熱夠香，汁料要炒得均勻，令每條麵條上色，因此筷子功力不可少。先要懂如何揸好雙筷，用手腕力不斷快速炒鬆麵條，是為絕招。

豉油王炒麵食譜

豉油王炒麵食譜

+ 2

食譜 豉油王炒麵 （炒） 材料 鹼水麵2個、銀芽50克、韭黃20克、洋蔥1/4個、芝麻適量、蔥適量 醬汁：水2湯匙、生抽1湯匙、老抽1湯匙、素蠔油2茶匙、糖1.5茶匙、麻油1茶匙 做法 1.將醬汁料拌勻。 2.煲水煮鹼水麵約八成熟，撈起瀝乾水。 3.熱鍋下油爆炒銀芽及韭黃，盛起備用。 4.下洋蔥炒香，加入鹼水麵及醬汁炒勻。 5.將銀芽及韭黃回鍋炒勻上碟。 6.灑芝麻及蔥花完成。

炒麵健康小貼士：

麵應選擇非油炸，選擇全蛋麵或鹼水麵，熱量比較低。鹼水本身無色、無味、無熱量，可以改變食物的質感及顏色，令食物彈牙及有光澤。

相關食譜：

【素食食譜】素燒賣仿真度高 蟹子肉餡其實係乜東東？

素燒賣食譜

【素食食譜】素蠔皇乾燒伊麵快靚正 伊麵汆水去油減肥膩