健康飲食｜睡前肚餓想吃宵夜？盤點6種吃不胖宵夜食物3大注意事項

半夜肚子餓，想吃宵夜又怕犯了睡前進食的禁忌，對此，台灣好日子診所醫師李文祺提出6種「適合當宵夜的點心」，不用再怕餓到睡不著。



李文祺在Facebook發文表示，過去專家認為稅前不需消耗能量，所以不鼓勵晚餐後再進食；但其實近期也有另一項研究指出，睡前若攝取對的食物，反而有助燃燒卡路里且能抑制飢餓酵素、有效控制體重。

6種適合當宵夜的點心（按圖👇👇👇）

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而如何穩定血糖是門大學問，根據外國研究，空腹低血糖不僅妨礙睡眠，也會使人在隔天醒來後沒精神，或不想起床。因此，睡前正確進食，有助在睡眠時保持血糖穩定、更有益健康。李文祺也說，無論是飢餓或是暴飲暴食，都會使得血糖起伏不定，而人體的消耗順序又會先以蛋白質為主，而不是減肥最想消耗的脂肪，所以持續的飢餓只會讓肌肉比例減少，反而使脂肪更容易囤積在體內。

6種適合當宵夜的點心

睡前可以選擇補充一些適當的養分，例如攝取升糖指數較低的水果、非澱粉類蔬菜、無糖乳酪等食物，這類的食物分解速度較慢，可避免血糖起伏過大。

1. 豆漿及豆製品：豆漿或各種豆製品熱量低，且豐富鈣質有助於瘦身與安眠。

2. 番茄：熱量極低的番茄也能作為沙律食用，但醬料不能加太多，可搭配低熱量和風醬提味。

3. 乳酪飲品：乳酪飲品含有豐富鈣質與鎂，能促進腸胃蠕動、改善便秘，並有助於提升免疫力。

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4. 乳酪＋堅果或水果：乳酪能提供鈣質，且乳製品色胺酸含量高、能幫助入睡；堅果則有豐富膳食纖維、鎂及油脂，助睡眠外又有飽足感。

5. 雞蛋＋低脂牛奶：茶葉蛋或水煮蛋再搭配低脂牛奶或無糖豆漿，皆富含蛋白質，能增加飽足感。

6. 小魚乾或魷魚絲：這類點心富含蛋白質、可提升飽足感，但切記必須適量，且要留意是否有過度提味，以免鈉含量過高。

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睡前吃宵夜3個注意事項

1. 吃到5～6分飽，切忌吃到粗飽：吃到5～6分飽，進食量不多，腸胃的負擔相對就會比較少；也切記不要選擇湯水多的食物作為宵夜，容易引起夜間頻尿進而影響睡眠，或是引發胃酸倒流。

2. 腸胃疾病、嚴重失眠者要注意：有胃炎、胃潰瘍、胃酸倒流和嚴重失眠的人，吃宵夜反而會讓症狀更加嚴重。

3. 宵夜地雷食物：薯片、餅乾、燕麥飲和雪糕等其他精製甜點，當攝取這些食物會使人體極短的時間內血糖上升，反而會使我們吃得更多；而一些含咖啡因的食物，如朱古力和咖啡等，則會刺激交感神經，造成失眠的情形。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：睡前能吃宵夜嗎？醫師公開6種吃不胖的宵夜，失眠、便祕還能同時改善】