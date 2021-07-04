減肥｜肚餓時先忍耐一陣再進食？輕斷食6招助瘦身兼減輕腸胃負擔

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-07-04 15:02

許多人常會透過斷食減肥，但也很容易半途而廢；事實上，只要產生飢餓感時，先忍耐30分鐘、再進食，就是成功減肥的關鍵，並搭配細嚼慢嚥，就能加快減重的速度，同時減輕腸胃負擔。

讓內臟回春的輕斷食法

輕斷食是一種拉長空腹時間，可以促進抗老成長激素分泌的進食方式，腸胃能在空腹時獲得休息，也能防止內臟老化。

輕斷食並不需要連續好幾天不吃或強忍飢餓，重點在於不過量進食、產生飢餓感時先忍耐30分鐘。此外，細嚼慢嚥不但有助於消化，還能減輕腸胃的負擔。

6招教你加速減重（點擊下圖看清👇👇👇）

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6招加速減重

1. 產生飢餓感後的30分鐘內，不吃任何東西

生長激素對成人而言是具有抗老效果的荷爾蒙。空腹時正是生長激素分泌的黃金機會！因此請忍耐30分鐘勿進食。超過30分鐘時血糖就會降得太低，須避免餓過頭。

2. 午餐吃得飽，晚餐吃得巧

在飽腹的狀態下就寢時，會導致內臟在睡眠中也得持續運作。早餐以蔬果汁或沙律等蔬果類為主，午餐確實吃飽，晚餐則吃得巧又吃得早，確實建立這樣的飲食原則並加以遵守。

3. 避免想到就吃

三不五時就吃東西，腸胃便無法休息。改掉一回到家就開雪櫃找東西吃、中午12點就該吃飯等習慣，只有在真正肚子餓的時候才進食。

4. 限制醣類的攝取基準量

在營養方面，則建議大家一天攝取50~55％的醣類、蛋白質與脂質則各為22.5~25％。應避免早上吃多士、中午吃拉麵、晚上吃意大利麵這種三餐都以澱粉為主的飲食習慣。

5. 細嚼慢嚥，一口食物咬30下

仔細咀嚼後才吞嚥能減輕腸胃的負擔。而且，咀嚼有助於唾液分泌也是一大重點。這樣能刺激腦的飽食中樞，提早產生飽足感。

6. 隨時喝水、溫開水

喝水能刺激交感神經，促進熱量的消耗。就像用溫開水洗碗比較容易去除油污一樣，喝溫開水也有助減重，因此應避免喝冰水，改喝常溫水或溫開水。

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本文摘自：《一分鐘隨時做！讓小腹平坦的臀肌伸展操》Naoko著

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