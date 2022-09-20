茄子營養｜抗氧化防失智7好處　做錯1步茄子帶毒素或致噁心頭暈！

茄子料理方式千變萬化，紫色的外皮含有大量花青素，好處多不勝數，但原來未熟的茄子帶有毒素，攝入過多或會引起噁心、頭暈和其他健康問題。



茄子7大好處 穩定血糖抗氧化防失智

秋天是茄子的季節，高矮肥瘦的茄子們整齊排列在菜檔中，烹煮過後口感鬆軟厚實得到大眾青睞。美味的背後，大家對茄子的認識又有多少？茄子屬於茄科茄屬植物，以營養學或一般人的食用習慣，茄子通常被當作蔬菜，不過以植物學分類來說，茄子其實是水果的一種。

茄子料理方式千變萬化，紫色的外皮含有大量花青素，好處多不勝。（PhotographyCourse/Unsplash）

茄子最為人認識的好處應是表皮的花青素有抗氧化的作用，然而它的好處不止一樣，以下列出茄子7大好處，請按圖看：

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茄子7大好處：

1. 富含礦物質維他命：茄子屬於高營養密度的食物，除了富含纖維，還含有各種維他命及礦物質，包括維他命C、K、鎂、鉀、葉酸等營養素。



2. 延緩衰老防腦退化：能夠對抗自由基對人體的破壞，幫助減緩老化和降低各種疾病的風險。茄子皮含有大量的花青素（Anthocyanin），其中茄黃酮苷（Nasunin）更擁有強大的抗氧化性質，能幫助保護腦細胞、預防老化導致的記憶喪失和認知退化，而一般只要帶皮食用都能充分攝取花青素。



3. 預防黃斑病變：葉黃素對於預防黃斑部病變的潛在功效已經廣為人知，而茄子也含有葉黃素和玉米黃素。



4. 有益心臟：茄子含有的纖維、鉀、維他命D、維他命B6、花青素都是有益心臟的營養素。



5. 穩定血糖：茄子富含膳食纖維，能減緩吸收消化的速度，避免血糖起伏過於劇烈。



6. 助防癌：茄屬植物含有一種化合物－SRGs（Solasodine Rhamnosyl Glycosides，茄胺鼠李糖苷），有動物實驗發現SRGs有殺死癌細胞和降低癌症復發的功效。



7. 減肥：茄子除了含有大量纖維，熱量更是相當低，纖維不僅能減緩吸收消化速度，更能增添飽足感，降低整體熱量的攝取。不過茄子料理都較油膩，因茄子在烹調時會吸收大量的油脂，建議用焗爐或氣炸鍋等方式調理，避免攝入過量油脂。



食用茄子有穩定血糖抗氧化等好處。（Dan Cristian Pădureț/Unsplash）

生茄子帶毒引起噁心、頭暈 如何去除毒素？

有說「茄子很毒」，其實是指茄子當中的天然毒素「茄鹼」，以胡蘆巴鹼、水蘇鹼居多。茄鹼是一種糖苷生物鹼毒素，植物會運用生物鹼自我保護，抵抗病毒蟲害。根據食物安全中心指，茄子本身的茄鹼含量不足以致命，但攝入過多茄鹼會引起噁心、頭暈等其他健康問題。台灣營養師夏子雯亦曾引用研究，指出茄鹼的中毒劑量為成年人每公斤體重2到5毫克，才會引起噁心、上腹部疼痛等中毒症狀，以60公斤的成年人為例，大約吃120到300毫克的茄鹼就有可能中毒，攝取400毫克以上可能致命。

食安中心指茄鹼在高溫下容易分解，因此烹調過後便可安心食用。（samefaisrire/unsplash）

夏子雯續指，每100克新鮮茄子（約3/4個飯碗）約含有4毫克的茄鹼，因此正常食用不至於攝取到大量的茄鹼。此外，食安中心提醒茄鹼在高溫下容易分解，基本上烹調過後茄子含有的茄鹼會降低，可安心食用。

揀茄子4大要點 茄眼大白肉少籽最好吃

法國大廚Nicolas Boutin曾在無線電視節目《Testing Menu》中講解如何挑選靚茄子，他指好吃的茄子其外皮沒有破損，摸上手肉質結實，富彈性，切開茄子後發現茄肉白淨，少籽或無籽的話，味道及口感也較佳。因為籽會改變煮熟茄子的質感，苦味會較多。簡單說，多籽的茄子，一般苦澀味較多，肉質較硬。有些品種的茄子原生就多籽，但一般來說，少籽或無籽的茄子質素更勝一籌。

揀茄子貼士｜粗壯一定好？揀新鮮肉嫩4貼士少渣要看「茄眼」大小

請按圖了解揀好吃的茄子4大要點︰

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揀好吃的茄子4要點：



1. 看體型：果型均勻，籽會較少，味道及口感也較佳。

2. 看蒂頭：茄子蒂頭需緊緊包覆果肉，代表新鮮。

3. 看茄眼：茄子蒂頭與果實連接的地方有一圈淺白色的環帶，被稱為茄眼。若茄眼面積較大，有明顯的白色或淡紫色，代表茄子新鮮肉質細嫩。

4. 看茄身：摸上手結實有彈性，不過分軟腍為佳。



資料來源：食物安全中心、健康2.0