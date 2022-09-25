入廚貼士｜奇異果連皮食5貼士更好吃 4步脫毛徹底潔淨助卵巢排毒
外皮毛茸茸的奇異果，你試過連皮吃嗎？還是不敢恭維？果皮或者是廚餘一部分，營養師卻常建議水果連皮吃，果皮比果肉含更多營養素，奇異果便是其中一份子。如何幫奇異果脫毛才會更易入口？
攝︰尹嘉蔚
奇異果連皮吃營養高 脫毛4部曲乾淨晒
不少人喜歡吃奇異果，但是否應該吃奇異果皮存在一些爭議，它本身如蘋果皮一樣可以進食，不過毛鬙鬙的感覺吃來有點彆扭。奇異果之鄉紐西蘭，當地人吃奇異果連果皮一起吃原來是常態，假如十分不習慣，可以將奇異果切成片狀配少許蜂蜜一起吃，又或者打成果蓉，做成果醬或沙冰。
按圖睇如何為奇異果脫毛︰
連皮吃纖維多一半 維他命E增34%
奇異果皮的營養價值在於高纖維、葉酸和維他命E，高纖維飲食與降低患心臟病、癌症和糖尿病的風險有關；葉酸對細胞正常運作十分重要；維他命E具抗氧化特性，助預防自由基損傷細胞。與只吃奇異果肉相比，連奇異果皮一起吃可增加50%的纖維、32%的葉酸和34%的維他命E攝取，同時可吸收更多抗氧化物，例如是維他命C、黃酮類化合物。
要是連奇異果皮一起吃，幫它徹底脫毛可嘗試這個方法，先用水沖洗、用蔬菜刷擦洗或西式匙羹刮去絨毛，建議由上向下刮，比較易使力，用乾淨的毛巾或廚房紙抹乾。
帶皮奇異果更易入口5貼士 揀扁身的切片吃
不過，連皮吃奇異果會較刺激部分人的口腔，會引起微小刺痛感，這是由於奇異果皮含草酸鈣晶體，加上水果中的酸，引起不快的食用感。如想連皮吃奇異果，並且盡量做到好吃易入口，建議揀扁身的奇異果，因為它生長時較近樹幹會比圓身的較甜；盡量揀尺寸較細的奇異果，因果皮較嫩；選軟硬適中的，因太硬的味道生澀；太軟的過熟，去毛時容易刮爛。而且要切片吃，每片0.3-0.5毫米便易於入口，緊記徹底清洗奇異果，去除果皮上任何污垢、細菌或殺蟲劑。
按圖睇連皮食奇異果更易入口貼士︰
奇異果8好處改善消化助卵巢排毒
奇異果益處甚多，有助減膽固醇、降高血壓等，台灣恩主公醫院高銘鴻醫生在社交平台指出，奇異果可助卵巢排毒，綠色奇異果每100克含53千卡；金奇異果約60千卡，在常見的水果中都算是較低，而對奇異果過敏或有腎臟問題的人不宜進食奇異果。
按圖了解奇異果8項好處︰
1.減膽固醇
2.降高血壓
3.提高免疫力
4.減少便秘
5.改善消化
6.助鐵吸收
7.助卵巢排毒
最後，大家喜歡如何吃奇異果？連皮切塊吃、剖半拿湯匙挖，抑或是其他方法？
參考資料︰Healthline/高銘鴻醫師FB
奇異果點樣去毛？
1.用水徹底沖洗、2.用蔬菜刷擦洗或西式匙羹刮去絨毛、3.建議由上向下刮，比較易使力、 4.用乾淨的毛巾或廚房紙抹乾。
連皮食奇異果點揀更好味？
1.盡量揀尺寸較細的奇異果、2.揀扁身的、3.選軟硬適中的、4.切片吃、5.不吃果蒂兩端。
奇異果有咩好處？
減膽固醇、降血壓、減便秘、改善消化、助減肥……