腸胃炎飲食｜紓緩不適別碰7種食物減腸胃負擔　飲食清淡不只吃粥

腸胃炎是種惱人的疾病，雖未至於引發重症，卻會剝奪享受美食的樂趣；若原本約好要與人聚餐或約會，因為急性腸胃炎就能破壞計劃，只能眼睜睜看著別人享用大餐。腸胃炎最常讓人煩惱可以吃什麼或吃什麼不會拉肚子？

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



《Hello醫師》為您整理腸胃炎飲食3大重點，告訴您腸胃炎吃什麼、哪些食物千萬不可以碰，才能盡快復原。

腸胃炎飲食3大重點（按圖👇👇👇）

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腸胃炎吃什麼？腸胃炎飲食3大重點！

一般常見的急性腸胃炎通常由病毒或細菌引起，症狀會持續3至7天，除了上吐下瀉外，也可能合併發燒；若是由食物中毒所引起的腸胃炎，症狀則會持續1~3天。

得了腸胃炎後，腸胃會變得十分敏感，病人可能一吃東西就不舒服、想吐或拉肚子，因此攝取合宜的食物可緩解病情，加速康復速度。

腸胃炎飲食重點1：隨時補充水分

腸胃炎會導致上吐下瀉，水分嚴重流失，若未適時補充水分恐引發脫水或電解質失衡，嚴重時更可能昏厥甚至休克。

補充水分的重點因人而異，小孩、老人或身體虛弱者最好補充電解質，維持體液平衡，但切記應避免飲用糖分過高的運動飲料，以免加重腹瀉；一般健康成年人僅須補充水分即可；若未出現嚴重症狀，如發燒、嘔吐不止或全身虛弱等，只要多休息、多喝水及控制飲食，腸胃炎多會在數天內改善。

腸胃炎飲食重點2：少量多餐

當腸胃受損時，任何食物都可能引發刺激、導致腹瀉，因此，針對症狀嚴重的病患，部分醫師會建議暫時禁食1至2餐，避免病情加重；但若一直不進食，也會導致營養不足或身體虛弱，拖慢康復速度，建議若症狀已經緩和，最好方法是少量多餐，以減少腸胃刺激。

由於腸胃細胞受損，會導致腸道消化及吸收效率變低，少量多餐既可減輕腸道負擔，一次處理少量食物，也能讓腸道分次吸收食物的養分。

少量多餐的方法不限，可以從一餐的1／4或一半開始嘗試。若進食後，2~3小時內沒有腹瀉，則可繼續進食，並依情況逐漸增加份量。

吃了什麼讓肚子脹氣好難受？（按圖👇👇👇）

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腸胃炎飲食重點3：減少腸道刺激

許多醫師會建議腸胃炎病患吃粥或白吐司，其實並不是只能吃這類食物，而是這類食物較容易消化、較不會再次刺激腸胃，以下食物符合減少腸胃刺激的好處，建議皆可食用：

- 白飯

- 粥

- 白麵包、吐司

- 饅頭

- 清湯麵

- 蒸魚

- 蒸蛋

- 蒸薯仔



腸胃炎千萬別碰的7種食物

任何高油、高鹽、高糖、高纖或辛辣食物，以及乳製品或含有咖啡因的飲品，腸胃炎患者應絕對避免，因為這類食物會刺激腸胃、加重症狀。

高油：鹹酥雞、速食

高鹽：燒烤、火鍋湯、加工食品

高糖：蛋糕、雪糕、糖果

高纖：竹筍、芹菜、菠蘿、各類蔬菜莖梗

辛辣：麻辣鍋

乳製品：牛奶、調味乳、乳酪飲品

含有咖啡因的飲品：咖啡、茶、可樂



大餐後鏟油「TOP 9飲食」（按圖👇👇👇）

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腸胃炎可以吃什麼水果？

蘋果（未去皮）、香蕉、番石榴等水果，因含有果膠，可緩解拉肚子，又能補充水分，適合腸胃炎的時候食用。

腸胃炎可以吃蛋嗎？

腸胃炎病患也須補充蛋白質、增強體力，所以可以吃蛋，只要料理方式清淡即可，例如蒸蛋或水煮蛋。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：腸胃炎吃什麼？可以吃水果、蛋嗎？腸胃炎飲食3大重點一次看！】

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