秋天湯水食譜｜霸王花羅漢果豬腱湯潤肺化痰 啱夜瞓口乾1類人不宜

羅漢果味甘性涼，是對付喉嚨痛、聲沙及咳嗽的良藥。近來感覺到絲絲秋意，氣候交替之間，喉嚨容易乾涸，今次就介紹大家煲一個霸王花羅漢果豬腱湯，清熱潤肺、化痰止咳。

攝影：鄧穎琪



霸王花羅漢果豬腱湯｜潤肺化痰１類人不宜

羅漢果最常見的用法，就是煲羅漢果水，由於它味道甜，近年亦有不少崇尚健康的人，愛以羅漢果糖代替砂糖；而今次筆者就把它和霸王花放在一起來煲一個秋季潤喉湯水。

註冊中醫師邱穎琳指，這個湯能潤肺、化痰，適合夜瞓、吸煙、經常口乾、皮膚乾或乾咳的人，紓緩喉嚨不適。此湯主要適合體質陰虛內熱的人。

如果咳嗽痰多，屬濕重的則不適合。

霸王花羅漢果豬腱湯｜羅漢果半個已足夠

霸王花比較大棵，建議先剪半再浸水一會，然後沖洗乾淨。此外，筆者今次用了半個羅漢果，因買湯料時，藥材舖的職員說羅漢果偏甜，叫我先試用半個煲湯，筆者認為味道都足夠了，但大家可按個人口味去加減羅漢果分量。

霸王羅漢果豬腱湯食譜

材料：

霸王花3両

羅漢果半個

百合1両

南北杏1両

蜜棗3粒

豬腱400克

酒少許

水2公升

鹽少許

做法：

1.霸王花剪開一半，浸15分鐘並沖洗乾淨。

2.羅漢果、百合、南北杏、蜜棗洗淨。

3.豬腱以滾水氽水，其間可加少許酒辟腥。

4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1小時，加鹽調味即成。

這個湯有清熱潤肺、化痰止咳功效，最適合立秋後至天氣轉冷前飲用，所以是秋天湯水。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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霸王花：清熱潤肺。

羅漢果：清熱利咽，化痰止咳。

百合：味甘性平，有潤肺止咳，養陰潤膚的作用。

南杏：又叫甜杏仁，無毒，體積較大，潤肺功效較北杏好。

北杏：味甘性微溫，可止咳，平喘功效比南杏強。

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