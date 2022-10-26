茭白筍營養｜高纖低卡降血壓1類人不宜　挑選4招有黑點可以吃嗎？

茭白筍是常見的家常料理，無論是清炒茭白筍、茭白筍炒蛋或是金沙茭白筍，各道料理都非常美味。茭白筍熱量極低而且富含水分，十分適合減肥及體重控制，其中也含有豐富的維他命、纖維以及礦物質。

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



這篇《Hello醫師》帶你快速地了解茭白筍的熱量、營養、料理、挑選方法以及解答許多人常問的：茭白筍有黑點可以吃嗎？

茭白筍有黑點可以吃嗎？好吃的茭白筍應該怎麼挑？（按圖👇👇👇）

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茭白筍產地、季節、熱量及營養

茭白筍在台灣的主要產地為南投縣魚池鄉、新北市三芝與金山區以及桃園龍潭區，主要採收的季節為5-10月。

茭白筍的熱量極低，依據台灣衛福部食藥署資料，平均一根茭白筍的重量為45克，熱量則為7卡。換句話說每吃一根茭白筍，僅會攝取7卡的熱量。同樣以100克來說，白飯有182卡、雞蛋有135卡、雞肉有248卡，而茭白筍只有14卡。可見茭白筍相當適合減肥，可取代澱粉，每餐即可達到500卡以下的熱量。

對比於茭白筍的重量，茭白筍的熱量這麼低，有部分原因是因為茭白筍的含水量很高。一根茭白筍之中有9成都是水分。同時，茭白筍更含有豐富的維他命（A、C、B1、B2）、礦物質（鈣、磷、鐵），以及膳食纖維，具有解酒、促進新陳代謝和維持健康的生理機能等功效。以中醫的觀點來看，有紓解腸胃痼熱和消化滯積，可消除口乾舌苔的效果。

茭白筍對糖尿病、高血壓很好，但腎臟病患者需多注意

因茭白筍熱量低、營養多又纖維多，並且富含鉀（每100公克約有180毫克），有助於糖尿病、高血壓和心血管疾病患者控制血糖及血壓。但對於慢性腎衰竭病患，攝取太多的鉀容易導致腎臟病惡化，因此在食用前最好先燙過，降低茭白筍的鉀含量。

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茭白筍有黑點可以吃嗎？

茭白（又稱菰草）為多年生草本水生植物，屬禾本科，和稻米是親戚。茭白筍上的黑點實際上是一種叫做「黑穗菌」的菌，這種菌讓茭白得以結出筍子。

當茭白筍像稻禾一樣種植在水裡之中的時候，黑穗菌會寄生於茭白的幼莖，刺激植物分泌生長激素，使其幼莖膨脹壯大，形成筍狀，成為一般常見的茭白筍。如果沒有黑穗菌，茭白就會正常生長並抽穗開花，不會長出任何筍子。

此外，黑穗菌賦予茭白筍嚼勁的口感。常吃茭白筍的人會發現茭白筍的黑點很多，吃起來有點乾老難嚼。那是因為黑穗菌生長的胞子過多，導致筍子內部產生黑斑而老化。因此茭白筍有黑點是正常的現象，但好吃的茭白筍不會有太多的黑點。

好吃的茭白筍應該怎麼挑呢？

在選購茭白筍時，可遵照以下重點進行挑選：

- 體型較細，口感較好

- 筍體愈白，口感愈嫩脆

- 茭白筍頂部葉梢顏色若發黃或乾枯，代表採收後放置過久或已不新鮮

- 茭白筍底部顏色若太深，代表質地已老化



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國民料理：茭白筍炒蛋食譜

食材：油、鹽、雞蛋、蔥、茭白筍

做法：

1. 茭白筍的殼剝掉後，逆紋斜切成片狀

2. 將蔥切碎，蛋加入少許鹽巴打散

3. 加入少許油之後熱鍋，將蔥白蔥化放入炒香，接著加入筍片拌炒

4. 在鍋中加入半杯水，蓋上鍋蓋煮至收汁

5. 收汁完成後，最後再倒入蛋液，蛋液大約呈半凝固狀時即可炒散收鍋



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：一根熱量僅7卡，減肥吃這個就對了！茭白筍營養、料理及挑選方法】

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