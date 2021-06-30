食物冷知識｜吃竹筍可以防便秘？富含纖維但這東西攝取不足更嚴重

撰文： NOW健康 最後更新日期： 2021-06-30 15:02

台灣防疫3級警戒期間，許多人在家上班，缺乏運動，不知不覺就變胖了，台灣台安醫院營養師劉怡里建議，最近可以多吃竹筍，因為竹筍屬於低熱量、粗纖維的蔬菜，適合用來控制體重。

吃竹筍可以防便秘？哪些人要注意攝取份量？（按圖看清）

+ 3 + 3 + 3

有網友貼文表示，便秘時可以多吃竹筍，台灣食藥署表示，便秘成因眾多，包括，水喝太少、腸胃蠕動慢、缺乏運動、心理壓力等，竹筍含有豐富纖維質，可以刺激腸胃蠕動，但如果水喝不夠，反而適得其反，讓便秘更加嚴重。

台灣營養師劉怡里提醒，老年人與腎臟病友在食用竹筍時，應該多多注意使用份量及烹調方式。年紀一大，腸胃蠕動能力變差，吃了太多竹筍，可能導致腸道阻塞，建議一餐吃竹筍，不要超過100公克。

此外，竹筍屬於高鉀蔬菜，腎臟病友應謹慎食用，務必川燙處理後再食用，且不要喝筍湯，以免攝取過多的鉀。

▼竹筍加洗米水同煮能去澀去苦？（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

相關文章：筍冷知識｜洗米水煮熟竹筍更清甜 選錯這種筍無法去苦還帶毒素

劉怡里表示，目前是竹筍盛行季節，市面上最常見的烏殼綠竹筍，特色為粗纖維，100公克膳食纖維為2至3公克，容易有飽足感。此外，100公克的熱量約為211大卡，比一般蔬果還要低，適合用來減肥。

值得注意的是，許多人將沙律醬（又稱美乃滋）淋在川燙過竹筍上面，雖然竹筍熱量偏低，但這類醬料熱量反而較高，建議民眾自行調製蒜頭醬油，吃起來爽口，且可降低熱量攝取。

台灣食藥署則提醒，竹筍等蔬果食品並沒有治療任何疾病的功能，建議民眾應該養成均衡飲食、適度規律運動等習慣，並保持正常作息，以維持身體健康。

相關食譜：【便秘食療】舞茸洋蔥牛蒡湯助腸道大掃除去水腫 點煲點飲有效？

舞茸洋蔥牛蒡湯

延伸閱讀：

網傳黑木耳紅棗湯可化心腦血管血栓？ 食藥署鄭重澄清

洗腎病友染疫重症風險更高 腎友打疫苗這件事特別注意

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】