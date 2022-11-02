鮮蝦粉絲煲食譜｜易煮又快速超好下飯！材料簡單易備

秋天的季節是魚蝦蟹盛產的季節，在街市中都會看到價格便宜又實惠的生鮮，採買後製作成美味的的料理，像鮮蝦類在秋冬的時候很適合上桌，顏色鮮豔視覺與味覺都很享受，而且這道料理的做法又超簡易的。



利用鮮蝦炒香料理，再透過粉絲吸收湯汁的特性讓整道菜味道均勻，這道菜不但美味，熱量又很低，絕對都是下飯的好料理，沒來個3碗白飯絕對不夠，真的是不可錯過的一道料理！

社員邱惠鶯發表於Facebook廚藝公社：母親說妳又煮蝦子粉絲，只是今天倒醬油失手，粉絲顏色黑了點！

鮮蝦粉絲煲簡易做法：

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粉絲5卷先泡水泡軟，然後稍微剪短備用，蝦子洗淨，處理好後起油鍋爆香蒜頭辣椒蔥白，再下蝦子大火拌炒一下，鍋邊嗆一些米酒，然後下半個飯碗量的水跟蝦子煮一下，等蝦子變紅捲曲！

熟了之後蝦子先夾起備用，原鍋留下鮮蝦的湯汁，再加2個飯碗量的水和2湯匙醬油或素蠔油及少許鹽（鹹淡視個人口味）用鍋鏟攪拌一下高湯！再把粉絲下鍋煮煮至粉絲變軟，再把蝦子回鍋跟粉絲一起煮一下，至湯汁收汁撒蔥花即可起鍋擺盤！

按圖看10款粉絲熱量及各品牌1紮粉絲熱量（由熱量每100克高至低排列）：

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其他社員留言回覆：「想吃..」、「喔伊細（好吃）⋯⋯白飯殺手」、「一定很下飯」、「好厲害，什麼都難不倒妳，跟翠瑚阿姐一樣，手藝超好」、「超棒的」、「餓了餓了！」、「剛好有一盒蝦 我也來做一下」。

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