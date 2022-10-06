蝦仁絲瓜食譜｜清甜富營養連湯汁都喝光！簡單易煮幾時落蝦最啱？
撰文：爆料公社
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絲瓜一直是女兒們愛吃的瓜類之一，大部分都是清炒偶爾也會加蛤蜊，今天變得豐富些，加進大蝦仁及雞蛋三寶連湯汁都喝得精光^^
台灣網友Mandy Huang發表於Facebook廚藝公社：
【編按：台灣的絲瓜較粗和短，香港人習慣叫它「水瓜」；而我們熟悉的廣東絲瓜，學名叫「稜角絲瓜」，則是較長身，外皮上有十條明顯突起的梗。】
蝦仁絲瓜（約4-5人份）食譜（按圖👇👇👇）
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材料：絲瓜1條、大蝦仁12隻、雞蛋1顆、嫩薑一塊（約拇指大小）、枸杞1茶匙量！
調味料：鹽1/2茶匙，白胡椒粉適量
步驟1絲瓜去皮對切，再切成厚片狀，嫩薑切絲，步驟2蝦仁以米酒及適量白胡椒抓醃備用，雞蛋打散備用，步驟3炒鍋中倒入適量油將薑絲放入煸香。
絲瓜營養及挑選秘訣（按圖了解👇👇👇）
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步驟4將絲瓜放入翻炒到有點變色後再加入適量開水，步驟5加進枸杞後蓋上蓋子小火燜煮至絲瓜軟化後，加進調味料再放進蝦仁，步驟6待蝦仁變色後，將蛋液淋在絲瓜上，煮至蛋液熟後稍翻炒即完成！
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