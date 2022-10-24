蝦營養｜3種常見蝦哪種膽固醇最少最低卡？營養師教棄3部分更健康

你口尸手愛吃蝦嗎？蝦頭到底能不能吃呢？營養師認為，除了蝦頭，蝦腮、蝦腸也都應去除，吃蝦前，去頭、去腮、去腸泥，對身體比較健康。



蝦類低脂高蛋白

台灣營養師高敏敏指出，蝦類屬於甲殼類，為低脂高蛋白的好食材，雖然膽固醇7-8成由人體製造、食物僅佔2-3成；但對於血膽固醇過高者，仍建議減少攝取飽和脂肪，因此海鮮非常適合血膽固醇過高的人。不過，甲殼類過敏者應避免食用相關食材。

蝦類營養比一比（按圖看清👇👇👇）

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高敏敏表示，常見的龍蝦、明蝦、草蝦中，龍蝦的蛋白質最高、膽固醇卻最低，以下為每100克的龍蝦、明蝦、草蝦，經過去殼、去頭尾、去腸泥的營養價值：

1. 龍蝦

熱量：93大卡。

高蛋白：21.5克。

膽固醇：86毫克。

鋅：2.4毫克。



2. 明蝦

熱量：97大卡。

高蛋白：21.3克。

膽固醇：175毫克。

鋅：2.1毫克。



3. 草蝦

熱量：100大卡。

高蛋白：22克。

膽固醇：157毫克。

鋅：1.7毫克。



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吃蝦避免吃蝦頭、蝦腮、蝦腸

高敏敏表示，蝦類營養豐富，但盡量避免吃蝦頭、蝦腮、蝦腸會更健康：

1. 蝦頭

蝦類若養在重金屬量高的水域，會把重金屬集中在頭部；但若能確定養殖的水域，重金屬量安全無超標，蝦頭其實含有豐富維他命A。

2. 蝦鰓

蝦鰓在頭部靠近口器，是過濾食物的髒污處，食用前需去除。

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3. 蝦腸

蝦腸俗稱蝦線，一般會有排泄物殘留，建議剔除乾淨。

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