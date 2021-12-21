小炒王食譜｜虎蝦乾土魷炒韭菜花惹味易煮　先爆香吊片絲紅椒蝦乾

虎蝦乾土魷炒韭菜花食譜節錄自《參乾寶貝》一書。江瑤柱是我們自小認識的乾貨，它是粵菜中經常採用的食材，幾乎家家戶戶或多或少都有採用，是海味乾貨中最為常見。其他乾貨如魷魚、墨魚、蝦乾，以及比較少見的瀨尿蝦乾，都為你一一道來，令菜餚更加精彩。



虎蝦乾土魷炒韭菜花份量：4人份｜準備時間：30分鐘｜烹調時間：3分鐘

▼虎蝦乾土魷炒韭菜花食譜（按圖👇👇👇）

+ 5

材料：

- 半乾濕吊片：1隻（約50克）

- 虎蝦乾：30克

- 五花腩：150克

- 韭菜花：200克

- 紅甜椒：1隻

- 沙茶醬：1茶匙

- 紹興酒：1湯匙

- 頭抽：1茶匙

- 胡椒粉：1/8茶匙



做法

1. 吊片泡水30分鐘，撕去外層的膜，平放在砧板上，橫切成粗絲，備用。

2. 虎蝦乾用水僅浸過面，泡20分鐘，連水蒸10分鐘，取出蝦乾。

3. 五花腩汆水，切成薄片。

4. 韭菜花洗淨切段，紅椒切粗條。

5. 燒熱1湯匙油，爆香吊片絲、虎蝦乾、五花腩和紅椒，然後加入沙茶醬兜勻及在鑊邊灒酒，再加入韭菜花，大火同炒至收乾汁，最後加頭抽及胡椒粉炒勻即成。

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參乾寶貝（萬里機構授權使用）

書名：參乾寶貝

作者：陳紀臨、方曉嵐、林長治。



陳紀臨、方曉嵐夫婦是香港著名食譜書作家、食評家、烹飪導師、報章飲食專欄作家。他們是近代著名飲食文化作家陳夢因（特級校對）的兒媳，傳承陳家兩代的烹飪知識，對飲食文化作不懈的探討研究，作品内容豐富實用，文筆流麗，深受讀者歡迎，至今已在香港出版了十多本食譜書，作品遠銷海外及國內市場，更在台灣多次出版。



2016年陳紀臨、方曉嵐夫婦應出版商Phaidon Press的邀請，用英文為國際食譜系列撰寫了China The Cookbook，介紹全國33個省市自治區的飲食文化和超過650個各省地道菜式的食譜，這本書得到國際上好評，並為世界各大主要圖書館收藏。這本書的中文、法文、德文、西班牙文版現已出版，將會陸續出版意大利文、荷蘭文等，為中國菜在國際舞台上作出有影響力的貢獻。



林長治出生於魚翅世家，香港祐生魚翅公司創辦人，對海味乾貨具豐富的知識，特別是對海參的研究。曾兼任香港餐務管理協會會董，美國駐香港環球國際企業顧問（1989-2009）。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】