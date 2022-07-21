蛋食譜｜蝦仁薏仁滑蛋護心淡斑穩定膽固醇　滑蛋好吃謹記1關鍵

炎炎夏日，紫外線常常爆表，想要健康美白，台灣主廚雷議宗教大家料理這道「蝦仁薏仁滑蛋」，含有多種營養素的蝦仁，搭配薏仁豆漿一同拌炒滑蛋，營養滋補，幫助活潤活血、肌膚白裡透紅。



材料：蛋（5顆）、蝦仁、鹽、胡椒、紅甜椒、蔥、核桃、薏仁豆漿、番薯粉、芝麻油、苦茶油。

蝦仁薏仁滑蛋食譜（按圖👇👇👇）

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做法

1. 將蝦仁加入鹽、胡椒攪拌均勻，稍微醃製後放入鍋內，用芝麻油炒至熟成，撈起備用。

2. 將蛋打散，加入蔥花、紅甜椒、熟蝦仁；另將薏仁豆漿、番薯粉攪勻後也倒入蛋液中，全部食材拌勻。

3. 熱鍋加入苦茶油，將蛋液倒入煎熟；起鍋前放上捏碎的核桃、蔥絲即可。

Tip：

雷議宗表示，煎蝦仁用跟煮水餃一樣的概念，先開大火將蝦子放下去煎，再轉小火讓牠慢慢熟成，接著把水分跟油稍微收乾，就能使蝦子酥脆又美味。

此外，雷議宗指出，滑蛋要好吃的關鍵，在於裡面是否有水分，用薏仁豆漿加玉米粉、太白粉或番薯粉來取代水分，可使雞蛋香濃滑嫩。

營養加分

台灣中醫師鄒瑋倫表示，蝦仁含有豐富的鎂和蝦青素（蝦紅素），鎂有助心臟修復和降低膽固醇，蝦青素則屬類胡蘿蔔素的一種，可以直通腦血障壁層，抑制黑色素沉澱。

另外，薏仁本身富含薏仁醛、薏仁皂甘，也有助於抑制黑色素、抗發炎；黃豆豆漿含有大豆異黃酮，能使皮膚紅潤Q彈、預防老化。

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