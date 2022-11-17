氣炸鍋食譜｜醬烤茄子高纖低卡2步完成！免油超簡單3類人不宜多吃

茄子含有豐富的纖維，吃茄子有助於促進消化順利、吸收營養物質、治療消化系統紊亂，可以促進排便通暢。但由於茄子屬於寒涼性質的食物，因此，身體有消化不良、容易腹瀉、脾胃虛寒的人不宜多吃。



茄子除了含有豐富營養、大量纖維，熱量也相當低，可說是減肥聖品之一。纖維有助減緩腸胃消化速度、增添飽足感，以降低整體熱量的攝取，但是要注意的是，不少茄子的料理都較油膩，因為茄子在烹調時會吸收大量的油脂，反而容易吃進過多的油脂與熱量，因此不妨減少調味料或油品的添加，或考慮使用焗爐或氣炸鍋等方式調理，避免攝入過量油脂。

氣炸醬烤茄子食譜（按圖）

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賣相很好的成本低的料理，醬烤茄子（氣炸鍋）。

最近發現韓式烤肉醬超好用，感覺就是甜麵醬+醬油、米酒、味醂、糖的結合，很方便，炒過桂竹筍跟苦瓜都很不錯。

圓茄三條20元台幣一條7元台幣，雖然皮不漂亮我要去皮的沒差，而且面積大比較好操作，氣炸鍋的缺點就是要翻面，太小翻到天荒地老。

按圖參考茄子快速入味的4個方法︰

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做法：

1. 圓茄去皮切約1.5厘米厚度，抹上韓式烤肉醬，氣炸180/8分鐘、翻面180/8分鐘

2. 擺盤灑點白芝麻配色加七味粉更讚

鹹甜鹹甜超好吃而且不會軟爛很有口感，之前是用味噌醬加米酒、糖、美乃滋調醬，有了烤肉醬方便很多。

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