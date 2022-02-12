氣炸食譜｜最新爆紅食法氣炸火鍋配料　酥脆爆汁比用來打邊爐美味

提及最讓人魂牽夢繞、念念不忘的美食，火鍋肯定佔有一席之地！要是一段時間沒吃上火鍋就心癢癢，相信點進來看文章的大家都是如此吧~ 先不說火鍋有多能滿足食慾，就如今到處都在營業的各式火鍋就非常吸引人，各種主題、各種噱頭層出不窮，全是在誘惑我們進去大飽口福~



在火鍋之中就屬麻辣火鍋呼聲高，又麻又辣的口感雖然每次都被辣出「孖潤腸」，但下次還是會毫不猶豫再點同款湯底~ 而最近就有一款最新的火鍋吃法面世，據嘗試過的網友分享這次火鍋新吃法會更香、更誘人，而且口感會比平時的麻辣火鍋來得新鮮好吃，整個被饞得動不了！

爆紅食法「氣炸火鍋配料」（按圖看清👇👇👇）

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而這「炸火鍋」其實就是把普通的火鍋配料和湯底配料一起炸，那麼要想製作「炸火鍋」，首先最最最重要的就是要有一個氣炸鍋！有了這個廚具後基本上就已經完成一半了，有興趣的朋友可以跟著以下步驟自己在家操作啦！

準備食材：各種自己喜歡的火鍋料食材（如丸子、蟹柳等）、西蘭花、粟米、火鍋底料

步驟：

1. 首先，把所有食材洗淨，將蔬菜和丸子先焯水2分鐘後撈出備用。

2. 瀝乾水分或用廚房紙擦乾後，將所有火鍋料食材放入空氣炸鍋以180度5分鐘的設定烹煮。

3. 然後把融化開的醬料和配菜拌勻。

4. 將西蘭花放入空氣炸鍋再以180度6分鐘的設定繼續烹煮，接著撒上蔥花就是大型真香現場啦！

這麼簡單的烹飪步驟說實在的確很方便，如果你對這款新火鍋吃法也有興趣的話不妨自己在家動手試試看吧！要是沒有氣炸鍋的話，那是時候考慮入手了！

▼氣炸栗子食譜（按圖看清👇👇👇）

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