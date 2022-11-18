護肝飲食｜上腹肥胖異常出汗傷肝10徵兆　排毒4招檸檬水提升代謝

肝臟是僅次於心臟，人體內工作最辛苦的器官，肝臟愛體內負責執行人體內最危險的工作，它負責代謝血液膽紅素、氨素及其他各種毒素。



定期利用排毒餐替肝臟自然排毒，讓肝臟盡量保持乾淨健康，是維持健康生活的基本條件。

肝臟何時該進行排毒？如何做肝臟排毒？（按圖👇👇👇）

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根據《ETtoday新聞雲》報導，肝臟全天候工作，過濾血液以去除其中的有害物質，製造膽汁分解乳化脂肪，平衡荷爾蒙，幫助維他命及鐵質吸收。肝臟最重要的工作在於，分辨應續留在人體內的營養素以及需排除的毒物和代謝物。當肝臟被毒物堵塞或負擔過重，就會影響它的代謝、解毒、分泌酵素和荷爾蒙、平衡膽固醇、血液循環等各項功能，人體會面臨各種健康問題，出現各種徵兆，包括：

1. 腹部不正常突起

2. 肝臟及周圍部位疼痛不適

3. 上腹肥胖腫大，如同戴了一個游泳圈

4. 難以消化高脂肪食物，吃了之後會產生不舒服感

5. 膽囊切除

6. 胃酸倒流或胃灼熱

7. 皮膚出現肝斑

8. 燥熱，出汗異常

9. 出現痘痘膿包、疹塊，斑點、皮膚發癢

10. 無法解釋的暴肥



若出現上述徵兆，就是肝臟需要排毒或檢查的時候了。

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如何做肝臟排毒？

不像廣告中推銷的豪華餐，肝臟排毒餐其實就是食用天然食物，無添加糖，不食用再製品。以下提供4點原則：

1. 不喝酒：飲酒後，肝臟必須消耗近乎所有能量，才能代謝掉血液中的酒精，肝臟負擔過重，導致無法有效分泌膽汁、製造酵素、分解脂防及代謝其他有毒物質，間接造成肥胖、 精神抑鬱低迷、疲倦或嗜睡等狀況。

2. 多喝水：只要水源乾淨，去除碳和氯，保留了天然礦物質的水，就是肝臟的最佳清潔品。另外，檸檬等柑橘類水果富含維他命C及礦物質，在淨化後的水中加入些許檸檬汁，可讓身體變成鹼性，喚醒身體，提高肝臟代謝與清潔機能。

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3. 吃優質食物：盡量吃含有鎂、葉綠素、維他命A和C的有機新鮮蔬果，這樣的食物能提供肝臟代謝和重建組織所需要的營養素。

4. 拒絕壞脂肪：肝臟的重要功能之一是製造膽汁，用來分解食物中的脂肪。為減輕肝臟負擔，要避免食用會導致動脈阻塞的動物性脂肪，以及粟米或大豆油等ω-6多元不飽和脂肪酸含量太高的植物油，它會提高心肌梗塞等心血管疾病與中風的機率。堅果、椰子油、大麻籽、亞麻籽、奇亞籽、南瓜、葵花油及酪梨則是優良的油脂來源。

一旦警覺到自己身體出現了上述徵兆，請盡速開始肝臟排毒餐，戒掉高糖、高脂，和其他增加肝臟負擔的食物，恢復肝臟健康。 吃得健康，肝臟功能好，活得也健康。

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