秋天養生｜秋燥抑肝氣易乾咳抑鬱　中醫教按2穴位麥門冬紅棗茶飲

隨著寒露時節開始，天氣乾燥、晝熱夜涼，從中醫角度上說，這節氣最大的特點是「燥邪傷肺傷胃」，台灣中醫師吳宛蓉表示，這時患者常出現皮膚乾燥、口乾咽燥、乾咳少痰的情況，甚至有毛髮脫落和大便祕結等症狀，建議以「養陰防燥、潤肺益胃」為養生重點，避免因劇烈運動、過度勞累等耗散精氣津液。



肺部系統喜潤惡燥 可多吃白色滋陰食物養肺

《黃帝內經》說「正氣存內，邪不可干，邪之所湊，其氣必虛」。風邪、寒邪傷害人體是有前提的，就是身體裡正氣不足，邪氣才有可能乘虛而入，吳宛蓉指出，民眾平時可以從養生飲食及按摩穴位來養肺，時常以「治未病」的思想指導生活， 培養自己的正氣。

吃梨對健康好處包括以下👇👇👇

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吳宛蓉提到，肺部系統喜潤惡燥，民眾可多吃白色滋陰的食物，如白木耳、水梨、山藥、百合、蓮子、蓮藕等皆是中醫認為可以滋潤呼吸道的養肺食材，平日可當做點心或茶飲。但如果是臉色蒼白、手腳冰冷、大便稀軟，一吃涼食就腹瀉的虛寒體質的人，滋陰型食物如百合、白木耳、水梨等不宜多吃，或者料理時可加點紅棗或生薑來調和寒性。

按壓合谷穴、少商穴 可潤腸通便、緩和咽痛

關於經絡養生的部分，吳宛蓉說明，肺與大腸相表裡，互相影響，因此養肺顧氣管，可按摩「合谷穴」、「少商穴」2條經絡上的穴位，以手指指尖按壓，每次約5至10秒鐘，持續3分鐘。

▸合谷穴：大腸經上的穴位，位於手掌虎口，近食指掌骨骨頭處，有助疏散風邪，且為保養穴。

▸少商穴：肺經上的穴位，位於大拇指指甲根部，能緩和咽喉疼痛。



用五行來養生，五色豆養五臟（按圖👇👇👇）

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利用養生茶飲紓緩情緒 有助民眾好入眠

吳宛蓉透露，秋燥會抑制肝氣，肝氣鬱結就容易悶悶不樂、產生各種情緒問題，所以秋天開始，許多人會比較容易有憂鬱的情緒。而心情壓抑也會降低人體免疫力，推薦在此時節可每日飲用1杯「寒露養生茶飲」紓緩情緒。

【寒露養生茶飲】

▸成分：甘草6克、浮小麥6克、麥門冬6克、紅棗5顆。

▸做法：以500c.c.熱水沖泡成茶飲。



怎麼喝茶對健康最好？（按圖了解👇👇👇）

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最後，吳宛蓉提醒大家，寒露時節天氣變化大，是流行性感冒好發時節，除了勤洗手，公眾場合戴口罩之外，作息飲食一定要正常均衡以增加免疫力，減少此時節好發疾病。

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