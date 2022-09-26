脂肪肝飲食｜水果吃太多致果糖積肝臟！6招逆轉脂肪肝唔只少油
撰文：中天快點TV
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隨著飲食過度高油高醣精緻化，罹患脂肪肝的比例也愈來愈高。台灣人罹患脂肪肝的比例高達三成之多，也就是每3人就有1人有脂肪肝！
台灣營養師陳怡婷日前在Facebook粉絲專頁發文表示，不只是吃太油、太多醣會罹患脂肪肝，肥胖或飲食不均過瘦者也有可能罹患脂肪肝，如果持續惡化，會變成肝炎、肝硬化，甚至肝癌。脂肪肝還未進入到肝硬化時，是可以逆轉的， 那麼該如何逆轉脂肪肝呢？
6招逆轉脂肪肝（按圖查看👇👇👇）
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1. 避免酗酒
控制飲酒量、戒酒更佳。
2. 減少高油食物
減少油炸物、加工肉品攝取量，瘦肉取代肥肉滷肉等。
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3. 控制醣類攝取量
過多醣份會轉化成三酸甘油酯儲存在體內。應減少食用精製澱粉，用全穀雜糧類（糙米飯、全麥麵等）取代白飯、白麵條、白吐司。並以無糖茶取代含糖飲料、控制甜食攝取量。
4. 控制水果攝取量
過多果糖會堆積在肝臟，造成脂肪肝，每日水果建議量為2~4份，1份1個拳頭大小。
5. 規律運動
建議一週運動150分鐘，可分3～5次。
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6. 肥胖者應減重
建議減輕目前體重的5～10%。
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脂肪肝肥胖人士才有？
不是。除了吃太油，攝取太多醣，肥胖或飲食不均過瘦者也有可能罹患脂肪肝。
脂肪肝若持續惡化，會有什麼後果？
若持續惡化會變成肝炎、肝硬化，甚至肝癌。
如何逆轉脂肪肝？
避免酗酒、減少高油食物、控制醣類攝取量、控制水果攝取量......按此看更詳細資料