素食陷阱｜吃素比薯片肥2個月重5公斤？素食材熱量排名致肥4原因

現在愈來多愈多人提倡吃素，認為吃素能讓身體更健康。不過有網友指出，吃素還是要慎選食材，因為其中隱藏不少「暴肥元凶」，例如一堆人愛吃的麵輪，100克就高達580大卡，熱量「比薯片還肥！」



「原來素食一堆熱量陷阱」，網友在PTT上表示，日前看了一篇健康文章，發現素食裡有些食物熱量相當驚人，若沒注意恐怕會愈吃愈胖，他也舉例說明，指出素肉、素魚扒等其實熱量都不低，其中最可怕的莫過於「麵輪」，100克就高達580大卡，熱量「比薯片還肥」。讓他懷疑「感覺吃素食根本超不健康的吧」。

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健康茹素要吃原型食物

此貼文一出，引起大批網友掀起論戰，有些人認為素料本就不健康，「我以為素料很不健康是常識了」、「素食要好吃，油真的會放很多」、「吃素只能吃原型食物，我為了還願吃2個月，但是外食族只有超商（便利店）能吃（基本上都澱粉），直接胖5公斤」。

不過也有不少人反駁，「那是加工過後變得不健康，吃原型食物比較健康」、「吃素食沒人叫你要吃一堆加工食品啊，吃蔬菜、豆腐的話哪裡不健康」、「歐美一堆素食者，怎沒這個問題，說到底自己可以挑選」。

素食材料熱量（按圖看清👇👇👇）

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加工素肉熱量鈉含量易超標

台灣營養師高敏敏先前曾分享，素料常用黃豆、蒟蒻、穀類澱粉等再加工製成，若是加工過度，熱量和鈉含量就容易超標，所以如何挑選更為重要。而她也表示若要健康吃素，可以多吃深色蔬菜、菇藻類、豆類及穀類，另外盡量避免加工素肉食品，攝取的食材種類多樣化，還有適量補充核果類，像是腰果、杏仁等。

高敏敏解釋，台灣衛生福利部建議每日脂肪建議攝取量為20-30％，假設以一天能吃2000kcal的成人來說，最多只能吃400-600kcal的油脂，而600kcal的油脂約為44.4-66.6g左右，而麵輪含有40.5g的油脂，等於超過一天能攝取的油脂量！台灣衛福部也建議每日鈉總攝取量不宜超2400mg（6g的鹽），尤其高血壓患者等更要控制攝取量。

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高敏敏點出吃素會愈吃愈胖的4種原因：

1. 蔬菜炒太油：為口感好吃，常用油炒、油炸、勾芡、淋醬等。

2. 蛋白質品質差：蛋白質是身體主原料，動物、植物的必需胺基酸種類不同，若吃素沒有注意蛋白質間的搭配互補，很容易讓胺基酸不全面讓身體無法健康運作。

3. 脂肪酸不平衡：長期好油壞油比例失衡，身體易發炎更容易肥胖、水腫。

4. 重鹹重甜熱量高：常用糖醋、紅燒、醬料來調味 高糖會轉化成脂肪囤積、高鈉易水腫。

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