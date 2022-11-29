減糖｜糖分多加速皮膚老化易三高　減糖3招每天這樣飲助骨骼健康

甜甜的點心、飲料總是能撫慰人心，令人難以抗拒誘惑。



雖然享用甜食能帶來短暫的幸福感，但過多糖容易累積脂肪、使血糖、血壓、血脂提高，不僅增加肥胖率、代謝症候群風險，還會增加罹患慢性病風險。

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攝糖過多增慢性病風險 加速皮膚老化難集中精神

台灣國健署在Facebook粉絲專頁「食在好健康」中發文指出，甜甜的點心雖然能帶來短暫的幸福感，但長期攝取過多的「糖」，可是會為身體帶來許多負擔，像是過多熱量，容易累積脂肪，而增加肥胖、代謝症候群風險，或使血糖、血壓、血脂提高，增加罹患慢性病風險，另外，攝取過量的糖還會影響內分泌系統，加速皮膚老化，不僅頭腦容易昏昏沉沈，注意力更是無法集中，還容易產生齲齒。

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對此，台灣國健署也整理了3種日常減糖小貼士，不僅讓你可以享受甜甜的幸福，同時還能保持身體健康：

1. 以全穀雜糧取代精緻甜食：下午肚子餓想來點小點心，不妨選擇番薯、粟米等具飽足感的全穀雜糧食物取代蛋糕、台式飲品等甜食。

2. 以白開水、無糖茶飲取代含糖飲料：白開水可協助體內生理代謝。想來點有味道的飲品，可選擇無糖綠茶、花草茶取代含糖飲品。

3. 以原味乳品取代調味乳品：乳製品中的糖為天然的乳糖，而非添加糖，建議每天早晚一杯奶，攝取足夠乳製品也能增加鈣質攝取，保持骨骼健康。



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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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