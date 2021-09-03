健康飲食｜高糖分攝入致記憶功能下降？遠離6種食物常保大腦健康

飲食深深影響身體的健康，無論飲食習慣好壞都會如實反應在身體上，如同老話一句「You are what you eat.」。



吃進好的食物能帶給身體健康，要是吃錯卻有可能會把大腦給「吃」笨！

▼6類可能不利於健康的食物（按圖率先看清，下文一一詳述👇👇👇）

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1. 反式脂肪和飽和脂肪

許多研究證明，這兩種脂肪對大腦可能是有害的。研究表示，飽和脂肪和反式脂肪酸的攝入，似乎與認知障礙有關；2013年有一項研究顯示，飽和脂肪、反式脂肪的攝入以及空腹胰島素含量，可能和年輕女性的認知缺陷有關；2015年的一項研究中顯示，飲食中反式脂肪酸含量，與較差的記憶能力有關。

因此，我們要注意控制飽和脂肪和反式脂肪的攝入，比如平時最好不要吃看得見的、呈固態的脂肪，在外就餐選擇油少的。

2. 加工食品

2013年《Appetite》雜誌發表的一項研究指出，食用加工食品的飲食習慣，會和阿茲海默症的生物標誌相關。加工食品一般營養價值比較低，比如即食麵、薯條、糖果。還是應該堅持吃新鮮的蔬菜、水果、堅果、豆類、魚類等等。

3. 重金屬污染食物

重金屬在自然界中到處都有，很難完全避免。不過人類暴露於環境汞的一個重要原因，是海產品的消費。

魚類是一種營養價值非常高的食物，除了優質蛋白質，豐富的不飽和脂肪酸以外，它還含有維他命B12、鋅、鐵等維他命礦物質。

但是重金屬很容易在大型肉食型魚類中蓄積，而大量的汞進入人體之後，會對大腦、肝臟、腎臟造成損傷，對中樞神經系統和神經遞質的傷害尤其嚴重。

建議盡量選擇一些重金屬含量比較低的魚類，如蝦、沙甸魚、扇貝、吳郭魚、三文魚、烏賊比較安全。旗魚、鯊魚（包括魚翅）、吞拿魚、深海鱸魚等，最好都別吃了。

▼5種有益大腦的食物（點擊下圖看清👇👇👇）

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4. 精緻碳水化合物

有研究顯示，精製碳水化合物會從多個方面損傷和認知相關的腦部區域，似乎也會加劇神經退化性疾​​病的發作。

所以，應當注意少吃甜食、麵食，這類食物的血糖負荷很高，對兒童和成年人的記憶力都有影響。一項針對健康大學生的研究也顯示，精製碳水和脂肪攝入較多的人群，記憶力會比較差。

可以吃一些水果、豆類、全穀物的食品，它們同樣含有碳水化合物，但是血糖反應就相對低很多。

5. 含糖飲料

大家都知道，像可樂、果味汽水這類飲料，含糖量都是非常驚人的，大約一瓶飲料中，就有50克的糖。而世界衛生組織建議添加糖的攝入量，每天不應該超過50克。

有一些動物研究顯示，高糖分的攝入，可能導致大腦中腦功能、記憶功能和學習能力的下降。

科學家曾經拿小鼠做過試驗，結果發現餵了大量糖的小鼠，在迷宮中表現會更差，並且出現一些神經炎症。

6. 酒精

酒精對大腦健康最嚴重的影響，就是因酗酒導致的維他命B1缺乏。慢性的酒精攝入也會加劇大腦的損傷，酒精對於睡眠也有非常多的影響，還容易引起睡眠障礙。

對於一般人來說，每日酒精攝入量男性不應超過25克，女性不應超過15克，孕婦、兒童則千萬不要飲酒。

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