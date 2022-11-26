減肥陷阱｜蔬菜炸物較健康？營養師揭勁吸油是雞10倍+8炸物吸油率

炸物是深受人們喜愛的國民小吃，有人認為蔬菜類都是低熱量，因此吃蔬菜可以抵銷吃炸物的罪惡，買炸物時就特意選幾項蔬菜類。營養師指出，本身水分愈高的蔬菜，吸油量就愈高，所以熱量可能高於同重量的動物性食材。



台灣營養師曾依田在Facebook粉專「營養食事Ms.E10-營養師依田」指出，在其他不過度烹調的方式中，蔬菜類食材的確熱量很低，因此營養師也會建議減重需求者可大量攝取蔬菜，以獲得豐富膳食纖維、增加飽足感，但蔬菜若是以油炸烹調，那熱量就另當別論。

按圖了解各項常見的８款油炸食物吸油率︰

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曾依田表示，油炸是利用高溫將水分汽化、使食物表面硬化產生酥脆口感。蔬菜類因本身含較多水分，當水分加熱汽化後，油脂就會補進水分的位置，所以油脂吸收率會上升，導致熱量變高。因此熱量反而可能高於同重量的動物性食材。

另外，麵衣使用越多、粉裹得愈厚，就會增加吸油量，因此整體熱量愈高。例如人氣頗高的炸蔬菜餅，由切細的蔬菜絲混和粉漿下鍋油炸而成，為了蔬菜絲均勻沾到麵衣，麵衣使用量勢必比塊狀食材還多，吸油率高達42％。

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曾依田提醒，雖然炸物對身體不健康，但長期忍耐不吃也會影響心理健康。平時有適度運動與睡眠、多吃蔬果，偶爾嚐嚐也無妨，只要在購買炸物時多留意，就能吃得更放心。

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