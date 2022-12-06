酒精陷阱｜每日1罐啤酒仍損大腦？研究：鐵質累積可致認知力下降

眾所周知，飲酒會對大腦產生負面影響。這就是為什麼總是鼓勵大家適度飲酒，不要過量飲酒的原因。



但最近的1項大型觀察性研究發現，即使是適度飲酒（比如1周7罐）仍然會增加大腦中鐵質的積累，進而導致認知能力下降。

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這項研究發表於醫學雜誌《公共科學圖書館：醫學》（PLOS Medicine），分析了英國生物銀行數據中的20,729人，其中約48.6%是女性，平均年齡 55歲，每周平均攝取約17.5酒精單位（175毫升），而其中的2.7%的人，則是滴酒不沾。

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每周飲用7罐啤酒 大腦鐵質增加或傷腦

參與者透過問卷報告他們的酒精攝取量，研究人員則使用一系列執行功能測驗來評估參與者的認知能力，其中包括路徑描繪測驗、含有解謎任務的流質智力測驗以及反應能力測驗等等。

研究人員使用磁力共振（MRI）掃描來評估大腦中鐵質的存在，結果顯示每周飲用7個或更多酒精單位的人大腦中有鐵質累積增加跡象。

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來自英國牛津大學（University of Oxford）精神病學系的研究作者Anya Topiwala博士表示，鐵質含量的升高，可能是1種導致腦損傷和記憶問題的機制。不過她也說明，此結論還需要更深入的研究來證明。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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