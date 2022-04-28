酒類熱量｜啤酒肚因攝熱量太多？15款酒熱量排名濃度愈高愈高卡

疫情持續延燒，不能去酒吧暢飲許多人會選擇在家小酌。不過營養師也提醒「不要放肆的小酌，因為再說一次，喝酒會讓身體發炎，導致免疫力下降，對現在的情況其實很不利」，也分享各式酒類的熱量表，讓大家在喝酒之餘，也要注意身體健康。



台灣營養師高敏敏在Facebook分享「喝酒知識與酒類熱量」，提到酒類事實上會讓身體發炎，導致免疫力下降，面對疫情嚴重的情況，是非常不利的。更強調喝下酒精後，容易刺激黏膜、產生細胞發炎反應，不論酒精濃度的高低，都不能輕忽。「 喝酒=喝油 」，酒類的熱量都非常高，並附上各種酒類的熱量表。

酒類熱量（點擊下圖看清👇👇👇）

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- 愛爾蘭奶酒 17% 326kcal

- 高粱酒 58% 324.8kcal

- 茅台酒 54.5% 305.6kcal

- 琴酒 37.9% 263kcal

- 伏特加 33.4% 231kcal

- 白蘭地 41% 229.6kcal

- 威士忌 41% 229.6kcal

- 冧酒 40% 224kcal

- 韓國燒酒 22% 150kcal

- 清酒 16.1% 134kcal

- 荔枝酒 14.5% 119.2kcal

- 紅酒 10.6% 85kcal

- 白酒 10.3% 82kcal

- 黑啤酒 5% 45kcal

- 台灣啤酒 3.5% 34.3kcal



可以發現酒精濃度愈高、熱量也愈高。高敏敏也指出「奶酒」雖然好喝，但熱量也是最高，主要是因為其中加入了大量忌廉，導致熱量和脂肪的提升，熱量甚至超過一碗白飯。許多人都好奇「所以一天可以喝多少？」，男生女生不一樣，女生每天不超過1個酒精當量（一個酒精當量=15g酒精=105大卡），而男生每天不超過2個酒精當量。最後也呼籲大家，建議防疫在家還是以無糖茶、水來代替，如果真的想喝酒 請一定要注意攝取量。

每天攝取酒精上限是多少？ 男生女生不一樣，女生每天不超過1個酒精當量（即15克酒精=105大卡），而男生每天不超過2個酒精當量（即30克酒精=210大卡） 常見的15款酒類熱量排名： 第1愛爾蘭奶酒17%、326千卡；第2高粱酒58%、324.8千卡；第3茅台54.5%305.6千卡......第13白酒......

愛飲紅酒的人也絕對喜歡肉桂？（按圖看清👇👇👇）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】