便秘｜消化不良可能缺少酵素？6種食物促進代謝消脹氣助腸道健康

忙碌的現代人蠟燭多頭燒，脹氣、消化不良、便秘等腸胃道問題是許多人煩惱的問題，除了飲食型態多肉少蔬菜之外，酵素的攝取不足也是導致這些困擾發生的主要因素；台灣新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹表示，人體若缺乏酵素，體內代謝與機能活動都會受影響，但酵素分為消化酵素、代謝酵素和食用酵素3大類，雖然都對人體有益，但並不是所有酵素都能幫助減脂、減重。



台灣醫師張瑜芹說明，酵素又稱為「酶」，主要功能為分解及消化食物、調節生理機能，現代人由於緊張忙碌，加上生活型態等因素，很容易出現缺乏酵素的情形，包括外食族、飲食不規律，或日常蔬果攝取不足、進食時常狼吞虎嚥，以及咀嚼有困難的長者或兒童、排便不順暢者，都需要特別注意缺乏酵素的問題。

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3大類酵素作用不同

張醫師說明，常見的酵素有3大類：

1. 消化酵素：體內酵素，分解澱粉以利身體吸收利用。

2. 代謝酵素：體內酵素，促進體內新陳代謝。

3. 食物酵素：體外酵素，由魚、肉、蔬果類食物獲取。



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6種天然食物很有「酵」

此外，台灣張瑜芹醫師也列出6種富含酵素的天然食物，包括鳳梨、奇異果、芒果、牛油果、蜂蜜、木瓜等，可幫助身體代謝及消化。

張瑜芹醫師也補充，即使沒有便秘、消化不良或脹氣等問題的「健康寶寶」，大餐之後也很適合來一些富含酵素的食物，讓身體代謝更順暢無阻。

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