蔓越莓營養｜富含花青素維他命C抗氧化　更降低泌尿道感染風險

常聽到有人建議女性要多喝蔓越莓（又稱小紅莓）汁，可預防泌尿道感染的問題，但蔓越莓的好處可不只這些！台灣藥安康藥局李重諺藥師表示，蔓越莓除了能抑制細菌附著、降低泌尿道感染風險外，蔓越莓也富含花青素、兒茶素、維他命C等抗氧化成分，適量飲用有助維持健康。

蔓越莓的好處與禁忌（按圖看清👇👇👇）

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蔓越莓富含兒茶素、花青素、維他命C、褪黑激素等成分，具有良好的抗氧化效果，適量攝取有助清除體內自由基，以維持健康。

此外，蔓越莓也被認為具有泌尿道保健功效，台灣李重諺藥師說明，蔓越莓中的活性成分A型原花青素（A-type proanthocyanidins）有助抑制細菌附著於泌尿道，而達到降低泌尿道感染的風險，建議每日攝取A型原花青素36mg以上以達較佳的保健功效。

然而，台灣李重諺藥師也提醒，蔓越莓也可能與藥品出現交互作用！因蔓越莓或蔓越莓汁會抑制肝臟代謝藥物的速度（CYP3A4、CYP2C9），恐增加藥物副作用發生的機會。因此，若平日有服藥習慣者，在服用蔓越莓或相關保健食品前，最好先諮詢醫生或藥劑師的建議為佳。

食藥品交互作用相關問題，建議諮詢「專科醫生、藥劑師」。

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