堅果營養｜核桃抗氧化含量居堅果類之冠！3大好處助減緩肌膚老化

近年健康飲食意識提升，「堅果」就成為不可或缺的一項食材，許多人為了健康也會將堅果當作點心食用。



醫師指出，核桃含有豐富營養素，每天食用6顆核桃，就能幫助維持牙齦健康、讓腦袋變靈光，還能讓皮膚水噹噹！

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台灣中山醫學大學附設醫院牙科醫師劉馥萱與土城長庚醫院整形外科醫師李秉勳在Facebook粉專表示，飲食是維持皮膚健康很重要的一環，而核桃就是很好的皮膚保養小零食，豐富的維他命E有超強抗氧化力，可以減緩肌膚老化。

醫師表示，富含omega-3脂肪酸，能幫助提升腦力、記憶力，預防老人癡呆；核桃的抗氧化力是其他堅果2倍，豐富的維他命E和微量元素，有助維持肌膚健康；而核桃富含的維他命B對口腔很重要，缺乏維他命B會使口腔更容易發炎潰傷、產生口臭。

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核桃對人體的好處多多，但醫師提醒，每100克的核桃就有723大卡，每天吃一把（約6顆）就很足夠！而堅果最好選擇沒有調味過的，避免吃下過多糖分。

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