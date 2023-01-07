致癌食物｜吃太多紅肉恐致癌？醫生揭大腸直腸癌8主因1招降低風險

現代人飲食西化，尤其又到了年底有很多西方的節日，大家難免都會揪出來聚餐，西式餐館經常是聚餐的好選擇，高檔牛扒入口即化美味可口，又適合搭配紅酒，在工作忙碌之餘還真是紓壓。



紅肉被歸類為2A致癌因子

台灣大腸直腸外科醫師陳威佑在Facebook發文說道，紅肉的肌細胞內含有更多的肌紅蛋白，以及血基質、粒線體，在顯微鏡底下染色後顏色相對會比較紅，另外更含有較多的血紅素鐵、硝酸鹽、亞硝酸鹽，烹煮加熱或消化代謝後會產生多環胺類、多環芳香烴或N-亞硝基化合物等可能造成DNA損傷的化學物質，因此屬於潛在的致癌物。

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因此，世界癌症研究基金會和美國癌症研究所（WCRF/AICR）建議每周食用500公克（編按約相等於1斤）以下紅肉，以降低大腸直腸癌及其他部位癌症的風險。

愛吃紅肉有風險 但非患大腸直腸癌主因

陳威佑表示，雖然紅肉有致癌的風險，但WHO並沒有因此禁止大家食用，畢竟它具有很多對身體好的營養素，此外，導致大腸直腸癌的因子很多️，包含遺傳、生活習慣（如抽煙、喝酒）、運動量不足、肥胖、糖尿病、膳食纖維攝取不足、常食用油脂高或燒烤類食物等。

陳威佑提醒，特別是家族遺傳史，建議一等親有大腸直腸病史者，可以依照家人患病的年齡，提早開始進行大腸鏡的定期追蹤。

大腸直腸癌的常見癥兆👇👇👇

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別忽略定期做大腸鏡檢查

而根據美國結腸直腸外科醫學會（ASCRS）指出，初期發現大腸直腸癌的治癒率很高，會造成死亡率高的原因是早期診斷的患者比例太低，往往患者都是後期才願意接受篩檢，使得癌細胞擴散或轉移。

最後，陳威佑進說道，大腸直腸癌的患者年齡逐年降低，除了現代人飲食的變化，也與疾病、肥胖、吸煙或喝酒等因素有關，雖然男性患病的機率較大，但對女性來說也是不容小覷。他也提醒，使用大腸鏡檢查還是最直接的檢測方式，但還是要透過專業醫療才正確。

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