高鈉｜3種食物藏高鈉易糖尿高血壓　宗家府泡菜1小碟佔日上限3成

高鈉飲食會增加患上高血壓、中風及腎病等風險，日常飲食中除了醬料、加工食品屬高鈉食品外，部分吃落不鹹的食物卻隱藏著高鈉陷阱，以泡菜為例，即使一小碟（45克）已佔日上限30%。



小碟泡菜佔日上限30%鈉

高鈉食物多數形容為很鹹、重口味，事實上有些食物吃下去不是很鹹，卻隱藏高鈉陷阱。台灣國健署在Facebook「食在好健康」列出3種隱形高鈉食物，分別是肉鬆、堅果小魚乾及泡菜，只吃少少已攝取了不少鈉質，並提醒應盡量少吃、避開地雷食物。世界衞生組織建議成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，即略少於一平茶匙鹽（一平茶匙食鹽約重5.8克，含2300毫克鈉）。

泡菜、堅果小魚乾、肉鬆隱藏高鈉

台灣國健署舉例的3種隱形高鈉食物中，泡菜的鈉含量是最高的一款，一小碟（45克）含600毫克鈉質，佔成人每日鈉攝取量上限30%。其次為堅果小魚乾，每包（100克）含440毫克鈉質，即佔成人每日鈉攝取量上限22%。相對低鈉的是肉鬆，20克（2湯匙）約含有240毫克鈉質，已佔成人每日鈉攝取量上限12%。

台灣國健署在Facebook「食在好健康」列出3種食物隱形高鈉食物，分別是肉鬆、堅果小魚乾及泡菜。（資料圖片）

加工、脫水食品需用鹽製作 泡菜鈉質最高

台灣國健署提醒，一般加工食品在製作過程中會添加鹽來調味或者脫水，所以鈉的含量非常高，但為什麼泡菜也如此高鈉？首先製作泡菜需用上大量的鹽令白菜去水，再者醃料所用的辣椒醬、魚露等是高鈉醬料，所有調味料混和下，泡菜的鈉含量自然高，即使是小小分量也佔日上限不少比率。

醃製泡菜需要鹽、辣椒醬和魚露醬料，因此其鈉含量自然高。（資料圖片）

根據食安中心資料指，每100克食品若含多於1.5克鹽（約600毫克鈉），即屬高鈉食品。記者曾到超市觀察部分肉鬆、堅果小魚乾及泡菜的營養標籤，發現全部均屬高鈉，當中泡菜類別的鈉含量最高。以「宗家府泡菜」為例，每100克的鈉含量為1260毫克，若以每45克為食用分量，便攝取了567毫克鈉質，佔每日建議糖分攝取量約28%。

若食用45克的「宗家府泡菜」便攝取了567毫克鈉質，佔每日建議糖分攝取量約28%。（資料圖片）

綜合觀察，大部分小魚乾花生都有建議食用分量或獨立包裝（3.2克-20克不等），以「傳六杏仁小魚」的一小袋（4.6克）為例，其鈉含量只有0.03毫克，每日只食用一小包的話並不佔每日攝取量太多比例。

請按圖看部分市售的小魚干花生和肉鬆的營養標籤：

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高鈉飲食易致高血壓、糖尿病

倘若身體食用過量的鹽分，有可能增加患高血壓的風險。人體內多餘的鈉都是由腎臟排出體外，當人體攝取過量鹽分，便會增加對腎臟的負擔，容易引發腎臟疾病。此外，吃得太鹹也容易罹患糖尿病，鹽分過多會抑制糖尿病患者胰島素的分泌，胰島素分泌減少，影響血糖升高。有臨床研究顯示，一個人每天只要比正常食鹽攝入量多出2.5克，第2型糖尿病的風險就增加43%。

麵條所含的鹽分亦不低，身體食用過量的鹽分，有可能增加患高血壓的風險。（資料圖片）

資料來源：Facebook@食在好健康、食物安全中心《降低膳食中的鈉和糖》