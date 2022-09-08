銀髮飲食｜日吃鹽份別多於1茶匙　6類食品　吃落不鹹卻含大量鈉質

都市人愛外食，也常買冷凍食品囤貨在家，但你知道嗎？有些食物吃起來不鹹，卻含大量的鈉鹽，吃多可能超標、讓高血壓惡化。來看看跌破你眼鏡的高鈉食物有哪些？該如何避免超量攝取？



鈉鹽充斥我們的生活周遭，不只用於調味，也是許多食品的添加物。研究發現，年紀越大、對鈉鹽越敏感，也容易罹患「鈉鹽敏感性高血壓（salt-sensitive hypertension）」，吃太多鈉很可能影響健康，或是加重心血管疾病。

6款吃落不覺很鹹的食品，原來竟藏高鈉陷阱：（按圖了解）

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鈉含量驚人 這些食物別吃太多

那麼一天該吃多少鈉，才算是正常範圍？根據台灣衛福部建議的「國人膳食物營養素參考攝取量（DRI）」，每人每天不宜吃超過2,400毫克的鈉，換算成鹽巴約僅1茶匙（6克），稍不小心就會超標。

美國健康網站Healthline整理出6大類含高鈉鹽的食物：

1. 冷凍食品類

冷凍生蝦：

冷凍蝦為求保鮮，捕撈後通常會加入利於解凍時除濕的磷酸鹽。剛捕獲的中型生蝦，1尾含量不到13毫克，但經鈉鹽處理的冷凍蝦，就含約104毫克的鈉，高出足足8倍，吃上20尾就幾近超標。

冷凍調理包：

香港人常吃的意大利粉冷凍即食包，由於使用大量醬料調味，每份鈉含量高達約1,150毫克，吃兩份就幾近達標。

2. 蔬果類

加工蔬果汁：

部分市售蔬果汁為增添風味，會加入鹽，1瓶鈉含量約100～200毫克。雖然喝蔬果汁能補充纖維素，但飲用前也得留意鈉含量，避免誤認對身體沒負擔，就不小心喝太多。

罐頭蔬菜：

罐頭蔬菜方便保存，但鈉鹽量也相當驚人，半罐豌豆罐頭或蘆筍罐頭就含超過300毫克的鈉，吃8個就會超標。

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3. 精緻肉類

罐頭肉品：

罐頭食品的鈉含量都不低，如鮪魚罐頭平均含247毫克、雞肉或火雞肉罐頭平均約212～425毫克，有些牛肉罐頭更高達1,393毫克，吃兩個就會超標。

肉乾：

同樣將肉品加工保存的肉乾，小小一片鈉含量就有600多毫克，吃4片就會超量，得注意別一次吃太多。

火腿：

每85克火腿，就含大概1,117毫克的鈉，吃兩份就接近每天的建議量，應該避免當成主食，而是作為配菜就好。

4. 零食類

蝴蝶餅：

蝴蝶餅的口味溫和，容易讓人一口接一口，但一包56克的隨手包蝴蝶餅就含900多毫克的鈉，吃3包就會超標。

布甸粉：

很多超市都有販售布甸粉，讓民眾買回家自己做布甸，但由於布甸粉須使用磷酸鈉、焦磷酸鈉等「結着劑」，有些產品每份就含約100～200毫克的鈉。

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5. 泡麵、湯底與醬料

泡麵：

泡麵雖然方便，但湯頭含鈉量也非常高，小小一碗就有高達1,500毫克的鈉，吃兩碗便會超量攝取。

高湯塊：

雞湯塊、蔬菜高湯塊、火鍋湯底，由於添加了鹽巴和味精，通常每240毫升，鈉含量就多達900毫克。

番茄醬：

買番茄醬時容易忘記看看鈉含量，但別忘了搭配蛋餅、薯條時，很容易就「失手加太多」，四分之一杯番茄醬便含多達321毫克的鈉，不可不慎。

沙律醬：

有些沙律醬會添加大量鹽類，有些則添加味精及肉苷酸二鈉、鳥苷酸二鈉等增味劑，每2茶匙鈉含量約304毫克。

6. 其他發酵食品

墨西哥薄餅：

製作粟米薄餅得用到鹽巴和小蘇打粉、發酵粉等膨鬆劑，因此含有不少鈉鹽，每張8吋的粟米薄餅，鈉含量約391毫克。

貝果（Bagel）：

相較一般麵包，貝果的鈉含量驚人，通常一個貝果含400毫克的鈉。若早、中、晚餐各吃一個，就會達每日建議量的一半。

再製芝士：

不少人會吃芝士減肥，補充鈣質又能提升基礎代謝率，但吃太多也得小心鈉超標。市售芝士分為天然與再製兩種，其中，再製芝士會添加磷酸鈉等品質改良劑，每28克起司就含377毫克的鈉。

潛艇堡：

潛艇堡的基本食材包括麵包、加工肉品、芝士和沙律醬，通常都是高鈉食品。如一個6吋的潛艇堡就含約1,127毫克的鈉，吃上兩個就接近超標。

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簡單4招 控制每日鈉鹽量

1. 購買低鈉版食品

不論是肉品、果菜汁或調味醬，市面上都有不少低鈉版產品，通常較一般產品少上25%的鈉，如低鈉沙律醬，每份鈉含量只有10毫克。

大家也可以盡量選購未經調味的產品。如冷凍蔬菜跟罐頭蔬菜一樣便利，但鈉含量就低許多，麵包等食品則可挑選全穀雜糧類。此外，有機飼養的動物肉，鈉含量通常也比一般肉品少。

2. 加工食物過水再吃

罐頭蔬菜過水再吃，可以減少約9～23%的鈉；另外，也有研究發現，將再製芝士過水3分鐘並風乾，能有效減少高達63%的鈉。

3. 養成習慣，多看營養標示

香港食品都會清楚標示鈉含量，平時養成習慣多留意，並以每日建議量2,400毫克為分母，不時除一除、計算自己的攝取比例，就能有效避免吃太多。

4. 自己料理，避開加工食品

最根本的方法，是減少外食、多多下廚，並盡量選吃天然新鮮的食材。例如：製作三文治或沙律時，使用初榨橄欖油和醋取代高鹽醬汁，或搭配一點新鮮的牛油果、番茄，也能讓餐點吃起來更具風味。

資料來源：Healthline、衛福部國健署

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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