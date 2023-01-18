香蕉冷知識｜香蕉愈彎愈甜多營養？專家解迷斑點蕉最低卡最抗衰老

坊間一直流傳不同關於香蕉的迷思，其中一個傳聞是彎起來的香蕉吃起來較甜且更有營養，到底是否真有其事？台灣衛生福利部食品藥物管理署在網站拆解迷思，原來香蕉不論是彎或直的營養價值跟甜度都是相同。



彎香蕉較甜？台灣食藥署拆解與陽光有關

香蕉的形態分別有直與彎，大眾都愛選擇彎的香蕉，外貌有如月亮且坊間流傳彎香蕉比直的較甜。不過，迷思已被台灣衛生福利部食品藥物管理署破解！食藥署網站中的「食藥闢謠專區」指，香蕉會有彎曲的弧度，是因為陽光照射的緣故。香蕉在樹上生長時是一梳梳的，由於多根香蕉聚集在一起，陽光沒辦法均勻的照射到所有果實。香蕉為了照陽光而向上生長，因而變成彎的形狀。

香蕉不論是彎的或直的營養價值跟甜度都是相同。（Max Ducourneau/Unsplash）

綠色生蕉更富飽足感 黃色熟蕉營養價值高

雖然香蕉彎與直沒有營養差別，但其成熟程度則影響當中的營養價值。香蕉慢慢成熟時由青轉黃，再到「梅花點」，據食藥署資料顯示愈熟的香蕉熱量愈低；愈生的香蕉熱量愈高，因此綠色生蕉比其他時期的香蕉含較多澱粉，食用後具有飽足感。台灣營養師蕭瑋霖曾在社交媒體列出不同熟成程度的香蕉熱量，每100克的綠皮生蕉約90千卡；每100克的黃色熟蕉約68千卡，兩者相差22千卡。食藥署補充，變熟的香蕉營養價值及糖分相對較高，每100克的糖分約增加至10.8克；綠皮香蕉每100克糖分約9.2克。

變熟的香蕉營養價值及糖分相對較高，若想控制體重者食用綠皮香蕉。（Lotte Löhr/Unsplash）

請按圖看香蕉不同成熟程度的功效：

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梅花點蕉助排便 3類人不宜多吃香蕉

除了熱量、糖分等數值，熟成黃蕉的維他命B雜及維他命C比青蕉多，能幫助蛋白質合成，提升免疫力及促進新陳代謝。再者，香蕉為高鉀高鎂水果且含有血清素，3高人士、身心壓力沉重族群可以適量食用，預防心血管疾病，並保持快樂心情。至於梅花點香蕉，含有大量多酚，能夠延緩衰老。另外，香蕉亦含果寡糖對排便有幫助，在腸道幫助細菌分解，加強腸道細菌的平衡，提升腸道健康。

儘管香蕉好處多，但因黃香蕉的糖份高，糖尿病患者與減重者不宜多吃；而青蕉或黃蕉都含較高的鉀質，限鉀的腎臟病人或腎功能不好的人最好不要吃。如有疑問可向醫生或營養師查詢。

糖尿病患者、減重者、腎功能不好的人都不宜多吃香蕉。（資料圖片）

資料來源：台灣衛生福利部食品藥物管理署、FB@營養初 Nutrue - 營養師杯蓋、Del Monte Fresh HK 地捫鮮果