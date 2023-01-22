鳳梨酥食譜｜金黃酥脆不油不膩　加1種材料中和鳳梨酸味更清甜

新年小食不只有糕點，小食如脆麻花、笑口棗一樣可口，開鑊油炸怕麻煩？選擇金黃酥脆的鳳梨酥一樣好意頭！先處理餡料鳳梨醬，搓麵糰包入餡料，再焗18分鐘即可，看似複雜但新手都可以駕馭。



鳳梨加冰糖中和酸味又清甜

繼黑糖黃金年糕後，陳倩揚再次在社交平台直播示範新年小食鳳梨酥。倩揚在片段中表示這個食譜是朋友提供，自己也是第一次焗鳳梨酥，並沒有想像中困難。烘焙過程中，朋友從旁協助而倩揚則如一名學生在不明的步驟上提問，例如炒鳳梨醬時為什麼要加冰糖而非其他糖？朋友解釋因冰糖味道較清，混合後能帶出鳳梨的鮮甜味，當然也可以用其他糖取代。

每件10克牛油佔70卡路里

細看食譜，不難發現需要250克牛油，不少粉絲都表現擔心是否太肥。倩揚表示每件鳳梨酥約需10克牛油，單是牛油的卡路里約70千卡，故建議每日吃1-2件起，並再次提醒節日當前應先享受美食，過後再減脂增肌。

請按圖看鳳梨酥食譜（28件）及示範：

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陳倩揚【鳳梨酥】食譜（28個）



材料：

鳳梨1個

牛油250克（擺放至室溫）

冰糖2湯匙（已磨成粉）

低筋麵粉350克

中筋麵粉25克

杏仁粉45克

雞蛋60克（拂打）

糖霜40克

桂花5克



做法：

1. 鳳梨切粒去釘，利用攪拌機攪拌成蓉，隔走鳳梨汁。

2. 小火燒熱鍋，加入鳳梨蓉烘至金黃色，加入冰糖及桂花炒勻。

3. 準備一個大碗，加入牛油、糖霜先拌勻。隔篩加入低筋麵粉、中筋麵粉及杏仁粉拌勻，加入蛋漿搓勻成麵糰。

4. 鳳梨蓉分成28份，每份15克，搓成圓球。

5. 麵糰分成28份，每份30克，搓成圓球。

6. 每份麵糰包入15克鳳梨蓉後收口，塞進模內壓平。

7. 放入已預熱攝氏180度焗爐焗10分鐘，反轉焗8分鐘，即成。



貼士：

*冰糖可用其他糖取代，但冰糖味道較清，混合後能帶出鳳梨的鮮甜味。

*桂花令鳳梨蓉更添香氣，如沒有可省略

*麵糰不要搓太久，避免起筋。



（YouTube@陳倩揚Skye Chan）

資料來源：YouTube@陳倩揚Skye Chan