減肥｜吃太快易胖增糖尿病風險2.5倍　營養師教4招慢吃秘訣

你吃飯很快嗎？吃太快不只會造成肥胖問題，也容易讓身體短時間內分泌大量胰島素，造成血糖不穩定，也會誘發胃部疾病，造成胃酸倒流。營養師表示，根據研究顯示，快食者比起慢食者，中廣型肥胖與代謝症候群罹患風險都會增加54%，甚至連得糖尿病的可能也會提高。



吃太快容易胖？台灣嫚嫚營養師在Facebook分享，現代人工作壓力和時間壓力大，所以用餐時間很不固定，甚至有的民眾為了「效率」，常常狼吞虎嚥，這其實容易噎到外也對健康有很大的負面影響。她直言，吃飯速度過快，不僅會有消化不良、胃酸倒流等問題，也對體重造成影響。

吃太快容易胖？（按圖了解👇👇👇）

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嫚嫚解釋，根據研究發現，「快食者與慢食者相比，中廣型肥胖與代謝症候群罹患風險皆會增加54%，糖尿病的罹病風險也會增加2.52倍。」不僅如此，日本調查研究也發現，吃飯速度太快也是造成學齡兒童過重或肥胖的原因之一。

吃太快容易胖？

1. 熱量攝取過多

快食者容易吃下比慢食者多1.5倍的食物，造成總熱量攝取過多。

2. 飽足感低

食物進入消化道引起大腦產生飽足感，至少需要20分鐘！吃太快則不容易有飽足感，經常在飯後會再去找食物吃。

3. 胰島素阻抗

吃太快容易造成血糖大幅波動，長期下來會提高胰島素阻抗，過多的胰島素將會增加脂肪累積。

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慢慢吃飲食建議

1. 小口小口吃：使用筷子夾小口小口吃，放慢吃飯速度，避免使用湯匙大口吃。

2. 咀嚼20下：每口仔細咀嚼20下，充分咀嚼食物也幫助消化。

3. 減少獨自吃飯：與他人一同吃飯，可以幫助放慢速度；尤其是找進食速度慢的朋友一起吃，可以模仿對方吃飯速度。

4. 選未精緻食物：未精緻食物質地比較粗硬，需要更多咀嚼次數及時間，能夠幫助放慢進食速度。

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嫚嫚表示，想控制體重或是需要控制體重的學齡兒童，都可以從放慢吃飯速度開始調整，建立起健康的飲食習慣，才能健康瘦、不復胖。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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