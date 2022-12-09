致肥陷阱｜這種壽司是熱量炸彈！營養師教6大吃壽司不怕胖妙招

你聽過「壽司冷飯有抗性澱粉，比較不會胖」的說法嗎？營養師表示，雖然醋飯確實可降低小腸吸收醣類，但效果很有限，還是要注意分量；此外，建議減肥者避開品項有「沙律」這2字的壽司，通常表示裡面有沙律醬，避免一不小心就會熱量爆炸。



台灣營養師彭逸珊在Facebook指出，經常有「壽司是冷飯，有抗性澱粉比較不會胖！」這類的坊間流傳，其實沒有這麼簡單，有些品項就是地雷，一不小心就會熱量爆表，對此，分享6個吃不胖小妙招。

6個吃壽司不怕胖妙招（按圖看清👇👇👇）

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1. 不選炸物

各種天婦羅都先pass！裹了麵衣下油鍋的食材，熱量都會直接翻倍。

2. 拒絕「沙律」

最常見的是小龍蝦沙律或粟米／吞拿魚沙律，通常表示裡面有沙律醬，熱量直直升，只要沾到沙律這個詞的品項，都請先略過。

3. 注意份量

雖然醋飯屬於抗性澱粉，可些微降低小腸吸收醣類，但效果很有限，總量控制仍然很重要。

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4. 優質蛋白

推薦可點一份茶碗蒸，既有蛋白質、含水量又高，份量感十足。

5. 提升飽足感

小菜中的海帶絲或味噌湯都不錯，也可同時補充些蔬菜。

請按下圖睇20款壽司郎壽司熱量排名（熱量由低至高）：

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6. 低脂海鮮

鮮蝦、貝類、魷魚等皆屬於低脂海鮮，可以放心吃。

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