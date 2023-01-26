新年開運｜初五迎財神吃水餃防小人　煎煮餃貼士餃皮變馬仔蔥油餅

大年初五是個重要的日子，民間流傳是財神的誕辰，所以有年初五迎財神，吃水餃，「送窮」、「趕窮神」之說。同時，也俗稱「破五」，意味初一到初四的禁忌，在年初五全部破除，初一至初四累積起來的垃圾要打掃乾淨，將窮氣掃除趕出門。



大年初五吃水餃，有迎財神招財進寶之意。（李賢華攝）

吃水餃迎財神招財進寶 包水餃捏小人嘴防篤灰

舊時的習俗到年初五一定要吃水餃，因為水餃的形態似元寶，響應迎財神的意思，有招財進寶之意。同時，吃水餃又稱「捏小人嘴」，起源自包水餃的動作，相傳合起小人口，避免小人「篤背脊」。有些遵循傳統的人，還會自己剁肉餡包水餃，剁肉時要鏗鏘有力，寓意為「剁小人」。不僅要捏實小人的嘴巴，還要剁小人，以免小人搬弄是非。

按圖看煮水餃6貼士︰

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包水餃最簡單方法人人識 最似元寶乾脆利落

包水餃最簡單兼大方美觀的方法就是用少量水抹餃皮邊緣，將餃皮對摺，然後圓周向外屈起，摺疊位用生粉水塗抹，然後黏實餃皮，乾脆利落。相關文章︰【水餃食譜】韭菜素豬肉水餃超簡單 鮮香嫩滑食住瘦迎新年

以下影片有包水餃示範︰

韭菜素豬肉水餃食譜︰

餃子皮仲可以做乜？馬仔蔥油餅最有創意

用剩的餃子皮，還可以加以善用，製作創意料理，例如是傳統小食「馬仔」、餃子皮蔥油餅、餃子皮蛋餅、餃子皮酸辣麵、餃子皮生煎包。「馬仔」即是薩其馬（沙琪瑪、沙其馬），將餃子皮切成0.5x0.5厘米的小片，並用手盡量將每片分開以免沾黏。油溫200℃左右，分批將餃子皮放入鍋油炸，有趣的事要發生，餃子皮順勢脹氣，很有治癒感。

將餃子皮切成0.5x0.5厘米的小片，油溫加熱至200℃左右，分批將餃子皮放入鍋油炸。(資料圖片)

切勿一次過全部放入餃子皮，如此一來會使油溫迅速下降，餃子皮在鍋裡過於擁擠則無法伸展脹起，那樣炸出來的餃子皮便沒有蓬鬆感及酥脆感，而且高溫的油也可能溢出造成危險。

切勿一次過全部放入餃子皮，否則炸出來的餃子皮便沒有蓬鬆感及酥脆感，(資料圖片)

餃子皮炸至微黃就可撈出瀝油，餘溫會使餃子皮更深色。想睇更多︰餃子皮食譜｜餃子皮馬仔不失敗6貼士 金黃酥脆傳統小食人見人愛

餘溫會使餃子皮更深色。(資料圖片)

「餃子皮仲可以做乜？」看影片示範（馬仔、餃子皮蔥油餅、餃子皮蛋餅）︰

完美煎餃子5貼士 金黃脆皮不油膩

城市中的上班一族比較少會自己包水餃，多數是購買現成的急凍水餃、煎餃，方便又快捷。緊記急凍餃子不用解凍煮、煎，否則餃皮易破，餡料全瀉，切記要避免。酥脆的煎餃，金光閃閃，在新正頭時享用也十分應節。煎餃最重要是保持在高溫烹調，將餃子放入平底鑊時順道壓一壓，多做這步，煎餃會更金黃酥脆。放入8-10隻大小適中的急凍餃子便剛好不要貪多。緊記加熱水煎，約1-2 毫米高度的熱水，不要用凍水。聽到水泡劈里啪啦，揭開鍋蓋，讓水蒸發。之後加些少油，因為只用作烤脆，烘1-2分鐘見餃子底部變焦黃酥脆便可上碟。相關文章︰煎餃子貼士｜皮脆肉嫩5秘訣熱水煎不油膩

煎餃子不油膩兼焦黃脆皮有5貼士。（尹嘉蔚攝）

按圖睇步驟，拿捏5個煎餃貼士︰

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