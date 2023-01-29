健康湯水食譜｜青木瓜白蘿蔔黃豆湯大餐後和胃消滯　2情況不宜飲

農曆新年這幾天，想必經常大魚大肉或聚餐吧？難免吃得飽飽滯滯，這次就推薦一個有效消滯的湯水——青木瓜白蘿蔔黃豆湯。

攝影：鄧穎琪



消化力差或過於熱氣致消滯 此湯不宜

這個湯有和胃消食、行氣導滯功效，註冊中醫師邱穎琳就指出，它適合因飲食過多或過分油膩而引起的食滯，理論上四季皆宜飲用，尤其是天氣潮濕的日子，如：5至7月。不過，若你的食滯是由消化力差而引起，或過於熱氣的話，則不適合飲用。

青木瓜白蘿蔔黃豆湯具消滯功效。

青木瓜、熟木瓜功效各異

煲湯的木瓜有幾種，今次用的是青木瓜，內裡一樣是橙色，但由於它較夏威夷木瓜、熟木瓜都要生，有指煲起湯來沒那麼易爛。若你都想用木瓜煲湯，卻又怕爛茸茸的話，另一個解決辦法是切大塊點。

功效上來說，青木瓜較熟木瓜清熱止渴、去濕和胃；而熟木瓜則主要是健脾胃，通便，幫助消化，你可以選其中一種，亦可兩者並用。

青木瓜白蘿蔔黃豆湯食譜

青木瓜白蘿蔔黃豆湯（煲/Boil）

2-3人分量 1級難度 2小時



材料：

青木瓜1個

白蘿蔔1條

黃豆30克

南北杏20克

蜜棗3粒

瘦肉400克

酒適量

水2公升

鹽適量



做法：

1.黃豆浸4小時以上或過夜；南北杏、蜜棗洗淨。

2.青木瓜去皮、刮瓤，切塊；白蘿蔔去皮、洗淨及切塊。

3.瘦肉連水下鍋，大火煲滾氽水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨。

4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。



不失敗秘訣：

*青木瓜煲過後易爛，建議不要切太小塊；另木瓜皮有黏性汁液滲出，或導致皮膚痕癢，建議戴手套處理木瓜。

*若想改成素湯，可走肉並縮短煲湯時間至1小時。



整個湯有和胃消食、行氣導滯功效，適合因飲食過多或過分油膩而引起的食滯，四季皆宜，尤其是天氣潮濕的日子。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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