健康湯水食譜｜青木瓜白蘿蔔黃豆湯大餐後和胃消滯 2情況不宜飲
撰文：鄧穎琪
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農曆新年這幾天，想必經常大魚大肉或聚餐吧？難免吃得飽飽滯滯，這次就推薦一個有效消滯的湯水——青木瓜白蘿蔔黃豆湯。
攝影：鄧穎琪
消化力差或過於熱氣致消滯 此湯不宜
這個湯有和胃消食、行氣導滯功效，註冊中醫師邱穎琳就指出，它適合因飲食過多或過分油膩而引起的食滯，理論上四季皆宜飲用，尤其是天氣潮濕的日子，如：5至7月。不過，若你的食滯是由消化力差而引起，或過於熱氣的話，則不適合飲用。
青木瓜、熟木瓜功效各異
煲湯的木瓜有幾種，今次用的是青木瓜，內裡一樣是橙色，但由於它較夏威夷木瓜、熟木瓜都要生，有指煲起湯來沒那麼易爛。若你都想用木瓜煲湯，卻又怕爛茸茸的話，另一個解決辦法是切大塊點。
功效上來說，青木瓜較熟木瓜清熱止渴、去濕和胃；而熟木瓜則主要是健脾胃，通便，幫助消化，你可以選其中一種，亦可兩者並用。
青木瓜白蘿蔔黃豆湯（煲/Boil）
2-3人分量 1級難度 2小時
材料：
青木瓜1個
白蘿蔔1條
黃豆30克
南北杏20克
蜜棗3粒
瘦肉400克
酒適量
水2公升
鹽適量
做法：
1.黃豆浸4小時以上或過夜；南北杏、蜜棗洗淨。
2.青木瓜去皮、刮瓤，切塊；白蘿蔔去皮、洗淨及切塊。
3.瘦肉連水下鍋，大火煲滾氽水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨。
4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。
不失敗秘訣：
*青木瓜煲過後易爛，建議不要切太小塊；另木瓜皮有黏性汁液滲出，或導致皮膚痕癢，建議戴手套處理木瓜。
*若想改成素湯，可走肉並縮短煲湯時間至1小時。
整個湯有和胃消食、行氣導滯功效，適合因飲食過多或過分油膩而引起的食滯，四季皆宜，尤其是天氣潮濕的日子。
按圖了解此湯的食材療效及食用建議：
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