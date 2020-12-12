【冬天湯水食譜】木瓜眉豆豬腱湯滋陰潤燥　哪類人不宜飲木瓜湯？

二十四節氣中的「大雪」剛過，在古時，這種時候天氣已十分寒冷，各地下起大雪甚至暴雪。雖然在香港不會見到雪，但天氣確實轉冷，在這種晚秋初冬的時節，中醫認為可以飲一些潤而不膩的滋陰潤燥湯水。木瓜出名養顏潤膚，今次就煲一個「木瓜眉豆豬腱湯」。

木瓜，有時在菜檔買，有時在生果檔買，煲湯應該用哪一種呢？個人認為這個並沒有絕對的標準，今次筆者在菜檔購入了夏威夷木瓜，有指味道更鮮甜。之前曾見過人就煲湯木瓜討論，有人認為熟木瓜較甜較潤，但個人口味是不偏好太熟的木瓜，因為煲起來很容易軟爛，連舀起來都有困難。反正這個湯還有紅蘿蔔、元貝、雞腳和豬腱等材料，味道一定甜，大家不用擔心木瓜不夠熟會影響味道，這次我喝起來也是很清甜呢。

記得初次處理木瓜時，很自然就會先用刨去皮，豈料手指上一個小傷口突然很癢，更有些刺痛的感覺。原來這跟「植物鹼酵素」有關。一邊削皮時，會有一些黏黏的汁液滲出，這正是植物鹼酵素，容易令皮膚敏感痕癢，有傷口就當然更不舒服了。若你沾到黏液，可用暖水沖洗皮膚，因為這種物質在大約攝氏40至50度就能被分解，不過，更折衷的辦法就是先戴上手套才處理木瓜，如像處理芋頭一樣。

木瓜的植物鹼酵素或引起皮膚痕癢，所以處理木瓜時還是戴上手套比較好。

跟菜檔老闆娘講起我買木瓜是用來煲湯，她立即推薦我加多條紅蘿蔔，還說是包甜。她說：「煲木瓜一定要加蘿蔔，要揀有泥嗰啲喎，唔係甘筍，甘筍冇咁甜㗎！」於是我就聽從她的建議，再加花生、眉豆、元貝、豬腱和雞腳來煲這個湯。花生、眉豆略略浸一會便可，元貝則需要浸30分鐘左右，元貝水可留用再加到湯裡，有助提味。豬腱的處理已示範過很多次，唯獨是雞腳，要提提大家「剪腳甲」，畢竟腳甲很尖，不能不剪，但剪的話也不能完全剪掉，要是剪入肉的話，就會令整個湯變得很油，因此稍為剪去腳甲尖就夠。

雞腳汆水前，可先把趾甲尖的部分剪掉。

邱醫師說，這個湯很適合現時天氣稍涼，又帶點乾燥的時候飲用，不過孕婦不宜飲木瓜湯，否則會影響胎兒。

木瓜眉豆豬腱湯食譜

整個湯有滋陰潤燥、和胃袪濕、健脾補氣的功效，由於它補而不燥，並且潤而不膩，很適合晚秋初冬的時節飲用，惟孕婦就不宜飲用木瓜湯。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

+ 3 + 3 + 3

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