冬至湯水食譜｜淮山蘿蔔螺頭雞湯補而不燥　消滯健脾乾/鮮淮山好?

冬至湯水食譜｜冬天湯水食譜｜淮山蘿蔔螺頭雞湯｜冬至是每年日光最短的一天，對於「冬大過年」的華人社會來說，冬至通常都會團聚吃大餐，吃完這些肥甘厚味後，當然要消滯、健脾，今次要推介一個適合冬至後飲用的湯水——淮山白蘿蔔螺頭雞湯。

攝影：鄧穎琪



煲湯雞最好去皮 淮山健脾滋陰

一般而言，冬天適宜補益陽氣、養腎，而註冊中醫師謝嘉雯曾推介這個「淮山白蘿蔔螺頭雞湯」，當中含有不少冬天適合的食材，如：雞、螺頭、淮山、白蘿蔔，雞本身味甘性溫，可溫中補氣，但記得煲湯的雞最好去皮，以免令湯太油膩。

冬天強調滋潤與滋陰的平衡，螺頭除了令湯更甜外，亦是出名補而不燥的食材。淮山健脾，當節日食用過多煎炸油膩食品後，身體容易燥熱，淮山正好健脾滋陰、預防上火。淮山有新鮮或乾品，這次中醫就推薦用新鮮淮山，滋陰生津效果較佳。

淮山白蘿蔔螺頭雞湯補而不燥，適合年末開Party或聚餐後飲用。

儘管平時煲湯多用青、紅蘿蔔，這次用白蘿蔔是因為它清熱下氣，能除胃脹等。坊間有句話叫：「冬吃蘿蔔夏食薑，不勞醫生開藥方。」我們在冬天常吃火鍋、燒肉等高熱量食品，腸胃易濕熱，而水分豐富的白蘿蔔正好提供膳食纖維、通便以及平衡油膩感。

淮山白蘿蔔螺頭雞湯食譜

淮山白蘿蔔螺頭雞湯（煲/Boil）

2-3人分量 1級難度 2小時



材料：

新鮮淮山1條

白蘿蔔1條

螺頭4個

瑤柱8粒

雞1隻

酒少許

水2.5公升

鹽適量



做法：

1.瑤柱浸軟，瑤柱水留下備用。

2.鮮淮山及白蘿蔔去皮、洗淨及切塊。

3.急凍螺頭解凍後，加生粉和鹽，擦淨表面的黑色污物，從中間剪開並除去內裡污物。

4.雞洗淨、去皮、清除內臟及切件。

5.螺頭、雞分別以凍水下鍋氽水，其間可加少許酒辟味，盛起後沖洗乾淨。

6.所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。



不失敗秘訣：

*淮山的汁液會使皮膚痕癢，處理時可戴上手套。

*螺頭的黑色污垢藏在螺肉間的紋理，煲湯或煮食前必須擦乾淨，否則湯會很污濁。

*雞要先去皮，以免湯太油膩。

*湯中加入瑤柱水會更香。



這個湯適合冬至前後飲用，尤其是大魚大肉後，有助消滯健脾，並且補而不燥。 註冊中醫師謝嘉雯

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

山藥/淮山：味甘，性平，歸脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的效用。

螺頭：滋陰補腎，可滋潤皮膚和改善乾咳。

雞：味甘性溫，有補氣養血功效。

白蘿蔔：清熱下氣、通便除油膩。

瑤柱：味甘性平，可滋陰補腎，滋潤皮膚。

