【健康湯水食譜】木瓜花生雞腳湯滋潤清甜　用咩木瓜煲湯好？

木瓜花生這個湯水組合相信無人不曉，除了平常用鮮魚煲湯外，也可以用含有豐富的鈣質及膠原蛋白的雞腳煲湯。煲出來的湯水鮮甜之餘，亦有膠原蛋白，可謂是一個健脾補腎、潤澤肌膚的家常靚湯。

煲湯時，常常都會以豬肉提升湯水的鮮甜味，其實不一定只有豬肉有此功效，用新鮮的蔬果、其他肉類一樣可以。以今次的湯水為例，便用上當造的木瓜及雞腳。木瓜的處理工序並不繁複，只要去皮去籽再切件便可；購選木瓜時可選擇生或熟木瓜，後者煲出來的湯水較甜，亦有人會用夏威夷木瓜，但其味道則較淡。

木瓜作為木瓜花生雞腳湯的主湯角，個人認為選擇熟木瓜比生木瓜更好，因為成品入口較甜。

普遍的木瓜花生雞腳湯都會用上豬肉，但因為筆者想省卻多一次汆水的步驟，所以便用上腰果及栗子代替豬肉。兩者中的碳水化合物（醣類）可增加湯水的甜味，同時因腰果的油脂豐富，在水不斷翻滾下，其油脂漸漸釋出，可提升素湯的潤澤度。分量大約為2公升水，用3両（約60克）的腰果。

木瓜花生雞腳湯食譜

木瓜花生雞腳湯具有健脾補腎，清暑袪濕，潤腸通便，通乳的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 5 + 4 + 3

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