白蘿蔔胡椒排骨湯食譜｜暖胃驅寒功效、白胡椒點處理更香？

蘿蔔胡椒排骨湯，是個暖胃的湯水，天氣乍暖還寒，雖然有點曬，但一早一晚仍是帶有涼意，最適宜喝個暖胃湯水。一講到暖胃的功效，最先想到的必定是胡椒豬肚湯，猶記得第一次飲這個湯的時候，馬上感到渾身有股暖流。不過如果懶於處理豬肚的話，配排骨做法都是一個不錯的選擇，另外再加些清甜的湯料，使湯辣中帶甜，便是這碗蘿蔔胡椒排骨湯。



白蘿蔔排骨湯可以加什麼?

蘿蔔胡椒排骨湯做法所用的湯料很簡單，原本就只用白蘿蔔、胡椒、排骨，但之後還是決定加多一兩樣食材提味，稍後介紹。這個湯的胡椒味很突出，胡椒主要有白胡椒、黑胡椒，兩者有甚麼分別呢？黑胡椒是在未成熟的胡椒樹果實，摘下後直接烘乾而成。而白胡椒則是將成熟的果實泡浸於水中，待果皮軟化後，除去外皮再烘乾而成。

用黑胡椒定白胡椒?

註冊中醫師邱穎琳就解釋，煲湯用白胡椒較好，它的溫胃散寒功效較強；若你想胡椒味再強一點，才用黑胡椒。 買回來的原粒白胡椒，需要先放在白鑊烘熱，待聞到胡椒香後，再搗碎胡椒，味道更強。有些人家裡有專用的胡椒研磨器，但筆者沒有，所以簡單用刀柄壓碎已可。

由於湯料較少，今次的排骨氽燙後就稍為用鹽醃過，另外亦多放了一條粟米，增加湯的甜味，令蘿蔔胡椒排骨湯喝起來不止胡椒的嗆辣味，還散發住粟米跟蘿蔔的清甜，而且在天冷日子喝的話尤其暖胃。不過，邱醫師就提醒大家，湯料的分量可按體質調整，如果本身體質偏寒的人士，甚至可加大胡椒用量；相反，體質偏熱則需增加白蘿蔔分量。

白蘿蔔胡椒排骨湯食譜

白蘿蔔胡椒排骨湯食譜 - 材料 白蘿蔔 1 條 粟米 1 條 排骨 500 克 白胡椒 15 克 水 2 公升 唐芹 適量 鹽 少許 酒 少許

白蘿蔔胡椒排骨湯食譜 - 做法步驟 1.白蘿蔔洗淨去皮，滾刀方式切件；粟米切件；唐芹切段備用。 2.排骨以凍水汆水，其間可加少許酒辟味，洗淨後以鹽醃 30 分鐘或以上。 3.鑊燒熱，以小火烘白胡椒，出味後盛起再研碎。 4.除唐芹外，所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲 2 小時。關火後，加鹽與唐芹調味即成。

白蘿蔔胡椒排骨湯食｜秘訣

1.烘與研碎白胡椒的步驟，可令它的味道更突出。

2.若沒有專用的胡椒磨研器，可用菜刀刀柄將白胡椒搗爛。

3.唐芹非必需，但加了會更香。

白蘿蔔胡椒排骨湯功效

註冊中醫師邱穎琳指出，這個湯對脾胃很好，既可溫胃散寒，又可健胃清熱，很適合現在乍暖還寒的天氣。即使你本身是腸胃功能較差、經常胃痛脹氣都可以飲用。

白蘿蔔：味辛性微寒，有清熱解毒，健胃消食。

白胡椒：胡椒味辛性溫，有溫胃散寒，行氣止痛作用。

胡椒：邱醫師說如果想取功效，用白胡椒較好；如果想美味，則黑胡椒較好，因為它味道較香較辣，可辟腥。

粟米：可增加香味，另外它本身亦可補脾胃，不會影響功效。

排骨：排骨可補中益氣。

唐芹：味甘性涼，有清熱涼血的作用。

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

