多士爐爆炸｜大學生烘塊多士炸爆廚房！專家教正確使用5招忌2食物

多士爐爆炸｜烘焗一塊芝士多士，沒想過會釀成意外，發生爆炸，廚房變災場，全因用錯了多士爐！



多士爐爆炸｜多士爐分2種

麵包多士爐一般分2種，即直立式有兩格長方形發熱位置，可以把麵包插進去，完成烘烤過程，麵包會自動彈起。另一種就像迷你小焗爐，有門有焗盤，操作如焗爐一般，但只能放入麵包或較小型的食物烤焗。是次爆炸意外，報道中並沒有多士爐的相片，但據形容相信是使用前者。

按下圖看兩種多士爐分別：

多士爐爆炸｜大學生焗芝士多士釀爆炸 走開沖涼累事？

據英國《每日郵報》（Daily Mail）之前報道，英國東南部艾弗里山（Avery Hill）的一間學生宿舍發生一宗廚房爆炸意外。事源一名學生想烘焗一塊芝士多士，為了讓芝士更易融化，把多士爐躺平，疑因芝士融化後流瀉，接觸到發熱組件而引發火警，加上當事人放入麵包後便離開洗澡，未能即時發現問題而釀成意外。

多士爐爆炸｜25名消防員救援 40分鐘控制火勢

按該名學生於X（Twitter）上載的「災場」影片看，廚房被燒得昏黑，天花石屎塌下，留下大洞，碎片瓦礫散落一地，可見爆炸力強勁。報道指事發後，倫敦消防隊派出4輛消防車和25名消防員救援，花近40分鐘才能控制火勢，幸而無人受傷。

按圖看「烘一塊芝士多士」的破壞力，炸爆廚房現場：

多士爐爆炸｜2類食物助燃 勿放多士爐

我們就上述情況向香港理工大學電機工程學系教授鄭家偉查詢，分析意外發生的原因：他指多士爐平放，沒有正常使用便有風險。

「烘麵包時加了芝士，芝士加熱後融掉成液體，接觸到發熱體引致短路，不會彈起麵包，而是燒着麵包，這時事主又不在場，讓麵包繼續燃燒，燒及多士爐，而爐面又可能是塑膠製，因而造成強勁的爆炸威力。」

香港理工大學電機工程學系教授鄭家偉（圖片由被訪者提供）

廚房意外｜撲火不正確小心爆炸！專家提醒4類火警忌用水應點處理?

要烘焗牛油多士、芝士多士前，留意有沒有接觸到發熱組件的危險。(yukiko-kanada@unsplash)

鄭教授指，芝士這類油脂性東西，屬助燃物，容易引致燃燒，牛油也不可。塗上芝士或牛油的麵包也不宜放入多士爐，尤其這些爐發熱很貼近食物。此外，使用多士焗爐時，還有什麼需要注意，避免意外發生？

按圖看使用多士爐5大正確方法：

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多士爐正確使用方法

1. 勿放油脂類食物

2. 爐旁預留1-2呎空間

3. 徹底抹乾使用

4. 使用揮發性強清潔劑

5. 設煙霧警報器，當燒着爐具或雜物時可即時發現，避免發生嚴重意外。