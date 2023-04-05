廚房意外｜撲火不正確小心爆炸！專家提醒4類火警忌用水應點處理?

廚房危機四伏，爐具電器易生火警意外，水能救火，但用法錯誤可能令火勢更趨猛烈，甚至引發爆炸！哪些火警不宜用水撲滅？搶火情況是否可以避免？



專家指石油氣不比煤氣發生火警的機會高。(kwon junho@unsplash)

石油氣/煤氣哪樣易搶火？第一時間做什麼？

早前大埔發生懷疑拖板短路導致起火，釀成1死7傷；上月筲箕灣亦發生懷疑石油氣搶火意外，58歲女戶主全身多處燒傷，六旬丈夫亦在救火時燒傷，雙雙送院救治。裝修學院校長鄧世民（Simon）指石油氣煮食的危險程度不比煤氣煮食高，但若是外置式的石油氣罐（石油氣分中央石油氣和瓶裝石油氣兩種），有機會在運輸時受到碰撞，或喉管老化出現洩漏，一遇到火花時就會引發搶火等情況。這時應立即關掉罐上的氣閥，減低石油氣的洩漏，減低火勢。不過萬一情況已經不受控，Simon建議要立即撤離危險地方，並且報警求助，但切勿用水救火。

香港仍有不少住戶需要用石油氣煮食。（黃偉民攝）

遇上家居火警，不少人第一時間都會想到用水撲滅火種，但有些情況並不適合用水撲救，否則後果不堪切想。

按圖看4種不宜用水撲救的火警：

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例如由易燃氣體所造成的火警，若用水撲火，會因可燃氣體與空氣的接觸面增加而加劇火勢。油類引發的火警也絕不宜用水撲滅，因為油水不混合的原理下，高溫的油遇到水會被濺起，彈到皮膚會被燒傷，如果濺起著火的油更會令火勢蔓延。還有電器著火亦不應用水救火，因為水是導電體，有機會令救火者觸電。電腦起火的話更加會因為溫度突然下降而發生爆炸。

做足2步預防石油氣罐搶火

要避免火警，做足預防措施十分重要。Simon表示，每個石油氣樽都有使用期限，用戶要緊記在限期時使用，若發現過期就要立即通知供應商更換。另外，接駁石油氣樽及火爐的軟管同樣有使用限期，而軟管亦有機會破裂，所以用戶如果聽到不明的漏氣聲及石油氣味就要立即停止使用，打開窗戶，有需要就立即報警處理。

用石油氣煮食，需要留意石油氣樽和軟管的使用期限。（資料圖片）

燒傷要用清水降溫 不宜塗抹藥膏

萬一發生火警弄致燒傷，報警求助之外，亦可進行簡單的急救，避免傷口進一步惡化。根據香港聖約翰救護機構的指引，一般燒傷與燙傷的徵狀大致可分為三級：

1級：為表面燒燙傷，皮膚表面會紅腫疼痛

2級：真皮層已經受損，不單會紅腫疼痛，更會出現水泡

3級：最為嚴重，皮膚已經深層受損，出現發白或發黑，神經受損所以沒有痛楚或感覺



初級燒傷的傷口會呈現大面積的紅腫，傷者會感受到極痛。（資料圖片）

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按圖即看燒傷4大處理步驟