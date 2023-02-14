情人節餐｜跑5小時消耗一餐卡路里！營養師7招控熱量牛扒要點揀？

西方情人節這天，對許多情侶或夫妻來說，一頓浪漫晚餐不可少，不過跟台灣國民健康署統計，發現一人份的情人節大餐熱量大約2千多大卡，一般成年人要跑步5個小時，才能把這些熱量消耗掉。營養師分享七攻略，不要跟肥肉黏。



台灣營養師高敏敏在Facebook表示，周二情人節是不是要迎接情人節大餐，不過不管是訂餐廳還是在家跟另一半一起料理，吃對食物、控制熱量都是一樣重要的。

情人節7大健康飲食攻略（按圖👇👇👇）

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1. 多選低脂肉類海鮮

可以以低脂海鮮為主，海鮮類的油脂跟飽和脂肪比牛扒紅肉類低。

- 牛扒可選菲力牛扒油脂含量較低

- 雞肉類可選雞胸肉

- 豬肉里肌肉取代煙肉熱量與油脂比較低



2. 少碰內臟類

不想吃進過多熱量「擇食很重要」，建議少碰內臟類，因為內臟料理熱量高，油脂含量也偏高，想吃的話偶一為之即可。

3. 火鍋湯底選清湯

湯品以清湯為主，少喝含有澱粉的勾芡湯，因為熱量密度高、易囤積，至於其他烹調方式上，最好以清蒸水煮為主，油煎乾煎也比焗烤或油炸相對健康。

4. 留意蔬果攝取易不足

多吃蔬菜補充膳食纖維，減少過多熱量攝取，餐後也可以以水果代替高糖分甜點。

5. 朱古力、甜點勿過量

甜點、朱古力都是高糖、高油脂食材，可能造成過量攝取，如果真的想吃可以選擇以雞蛋、牛奶或原型食材本身為原料、少油少糖製作的甜點，朱古力則選擇70%以上的黑朱古力。

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6. 少喝含糖飲料

以茶代酒或含糖飲料，減少液體熱量負擔，可以選黑咖啡、綠茶、紅茶不加奶精、無糖降低糖分油脂熱量的攝取，如果真的想喝含糖飲料，以不貪杯為主。

7. 不餓就停、八分飽就好

放慢吃飯速度，不狼吞虎嚥，並八分飽即停，除此之外用餐順序也很重要，先吃菜再吃肉、再吃澱粉類，因為蔬果豐富的膳食纖維跟植化素、營養素可以增加飽足感、幫助消化也墊個胃。

高敏敏也推薦，大家如果是一起在家料理，盡量清蒸、水煮、烘烤的比較健康，並多搭配蔬菜。

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